ĐILASOVA BIVŠA ŽENA UHVAĆENA U LAŽI: Iva promenila ploču! Dragan bio nasilnik, sad naprasno brižan

Dragan je nasrnuo na moju majku, zatim mene pribio uza zid, a onda pesnicom udario mog oca, oborio ga na pod i rvao se s njim!

Ovako je Iva Đilas, druga supruga Dragana Đilasa, policiji opisala kako je on 7. decembra 2014. maltretirao i fizički zlostavljao nju i njene roditelje Ružicu i Slobodana Pelevića. I to pred ćerkom Anom, koja je tada imala tri i po godine.

Osim što su mediji detaljno pisali o ovom slučaju porodičnog nasilja, ovo svedočenje je u službenoj belešci policije.

Pet godina kasnije Iva Đilas je naprasno promenila ploču. Tvrdi da je apsolutna neistina sve što mediji objavljuju o njenom bivšem suprugu.

- Dragan je bio brižan suprug i nežan otac, kakav je i danas. Svi koji ga poznaju znaju koliko je posvećen i našoj deci i ćerkama iz prvog braka. Dužna sam da se obratim javnosti zbog istine, jer u našoj porodici nikada nije bilo fizičkog nasilja, ali i zbog budućnosti naše maloletne dece, koja će jednog dana ovo čitati u novinama - navela je Iva Đilas i dodala da je njihov razvod bio težak „zato što je došao posle velike ljubavi“ i da su u „afektu nekada spremni da kažu i ono što ne misle i ono što se nije dogodilo“.

To govori danas, a u službenoj belešci koju je napravio policajac PS Vračar nakon incidenta je navela: „Psihički me je maltretirao, to jest vršio torturu nada mnom dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno i sa srčanom manom, ima ozbiljnu aritmiju“. Iva je navela i da joj je Đilas pretio: „Odrubići ti glavu“

Ovakav zaokret bi, prema mišljenju bivšeg Đilasovog stranačkog kolege u DS Nenada Borovića, bio tragičan da nije žalosno smešan, jer se ispostavilo da „para vrti gde burgija neće“, čak i kada se radi o porodičnom nasilju.

- Čudno je to da žena posle pet godina promeni ploču. Pretpostavljam da je tu pala neka nagodba, novac. Đilas je kupio političku partiju, a kamoli nečije mišljenje posle pet godina. Novcem on sve rešava. Leči masnice i rešava nasilje u porodici - kaže Borović.

Boban Pelević priznao

TAČNO JE, ĐILAS ME JE UDARIO foto: Marina Lopičić Boban Pelević, otac Ive Đilas, ispričao je za Kurir da ga je bivši zet udario po licu.

- Ova masnica ispod oka mi je od njega. Đilas nas teroriše već dve godine. Ne želimo ništa više da komentarišemo - kazao je Pelević decembra 2014, kada je ekipa Kurira posetila je Ivu Đilas u stanu na Vračaru, gde je živela s decom i roditeljima.

