VUČIĆ SE SASTAO SA LAJČAKOM, PA PORUČIO: Priština svojim aktima izaziva napetost! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom inostranih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom, koji je u svojstvu predsedavajućeg OEBS-u učestvovao na Skupštini Interparlamentarne unije u Beogradu.

Predsednik Vučić je izrazio veliku zabrinutost zbog dešavanja na severu Kosova i Metohije i upozorio da Priština jednostranim i provokativnim aktima izaziva napetost i pogoršanje bezbednosne situacije. On je ministru Lajčaku posebno ukazao na manipulacije sa navodnim trovanjem prilikom prebrojavanja glasačkih listića i to isključivo kosmetskih Albanaca, upitavši koji je to otrov koji deluje na nacionalnoj osnovi i zatraživši da se sprovede sveobuhvatna istraga, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

"Predsednik Vučić je izrazio zahvalnost što Slovačka, uprkos pritiscima, istrajava na principijelnom stavu da ne prizna tzv. Kosovo. Imajući u vidu i predsedavanje Slovačke OEBS-u, on je naglasio da je veoma važno da ta organizacija sačuva statusno neutralan pristup, posebno u radu njihove Misije na Kosovu i Metohiji", saopšteno je.

Šef slovačke diplomatije Lajčak je rekao da je Zapadni Balkan u fokusu predsedavanja Slovačke OEBS-u i da sa velikom pažnjom prati situaciju na KiM.

Predsednik Vučić i ministar Lajčak su se saglasili da su odnosi dveju zemalja veoma dobri i da intenzivan politički dijalog doprinosi i napretku ekonomske saradnje.

Uživali u pogledu na Beograd Vučić i Lajčak razgovarali su u zgradi Predsedništva Srbije, a predah od ozbiljnih tema, napravili su na terasi gde je predsednik svom gostu pokazao panoramu prestonice. "Pored ozbiljnih razgovora o budućnosti regiona, Miroslav Lajčak i ja našli smo malo vremena da razgovaramo o Beogradu i njegovim lepotama", napisao je Vučić na Instagram nalogu "Budućnostsrbije", uz nekoliko fotografija sa Lajčakom.

Kurir.rs/Tanjug

