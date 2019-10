VUČIĆ SA MONDOLONIJEM: Makronova poseta dala novi impuls bilateralnim odnosima (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Direkcije za kontinentalnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Republike Francuske Frederikom Mondolonijem. Predsednik Vučić je Mondoloniju još jednom zahvalio na svemu što je za odnose Srbije i Francuske učinio tokom svog ambasadorskog mandata u Beogradu. Dvojica sagovornika su se saglasili da je poseta predsednika Makrona dala novi impuls bilateralnim odnosima.

