VUČIĆ: Za mene je Kosovo deo Srbije, ali nije sve naše, a nije ni njihovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je za njega Kosovo deo Srbije, ali da neće da laže narod i kaže da je "sve naše".



"Neću da lažem narod i kažem da je sve naše i lako ćemo mi to i da se junačimo. To ne podnosim, jer ta laka rešenja vode do ambisa. Ja narodu kažem - nije sve naše, ali nije sve ni njihovo", rekao je Vučić za Pink.

On je rekao da je naš posao da pokušamo da pronađemo kompromis.

