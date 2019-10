ĐILAS JE LOPOVČINA, OLOŠ I STOKA! Kena žestoko opleo po lideru Saveza za Srbiju!

Poslanik Demoktatske stranke Radoslav Milojičić Kena optužio je lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa da je lopovčina, ološ i stoka!



Milojičić je podsetio na sve Đilasove poteze, za koje smatra da su bili štetni po DS. On je na komentar izvesne Slavice Jovanović, koja je Milojičića nazvala "sitnim demokratskim profiterčićem" i predložila njegovo isključenje iz stranke, uz poruku da od njega "lustracija mora da počne", Kena je burno reagovao i nedvosmisleno označio Đilasa kao glavnog krivca za propast DS.

- Tako je, nas lopove koji smo ostavili 5 miliona evra, nas lopove koji smo uzeli milione na reklame preko DS, nas lopove koji smo dobili stranku sa 22 odsto a ostavili je na 6 odsto, nas lopove kojima je Vučićević bio glavni i odgovorni urednik Presa, nas lopove koji smo bili suvlasnici Pinka do 2015, nas lopove koji smo trčali kod Vučića a on nas postavio za predsednike KSS, nas lopove koji smo napustili DS čim više nismo predsednici, nas lopove koji smo za predsedničke izbore 2017. ćutali i ćutali, nas lopovčine koji smo napravili firmu na zemljištu DS, nas ološe i stoku koja kamataši rođenu stranku treba predložiti svakako lustraciju a i nešto gore ko god je to radio draga gospođo - napisao je Milojičić.

