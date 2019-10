VUČIĆ NA PRIKAZU SPOSOBNOSTI VOJSKE SRBIJE SLOBODA 2019: Umećemo sami da sačuvamo svoju zemlju, nebo i ljude!

"Dragi oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije ocenjujem vašu vežbu, vaš trud i rad, sa vrlo dobro! Hvala vam za sve što činite za svoju zemlju. Čestitam vam Dan oslobođenja Beograda! Da uvek štitimo naše slobodarske vrednosti i tradicije, i posebno dragi veterani, vi koji ste i danas u stroju i koji ste branili Srbiju, želim da vam kažem veliko hvala za sve što ste učinili za našu otadžbinu. Srbija će nastaviti da štititi svoju slobodarsku tradiciju, umećemo sami da sačuvamo svoje nebo, svoju zemlju i svoje ljude. Živela slobodna i nezavisna Srbija." 🇷🇸

