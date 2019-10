ĐURIĆ: Kurti opsednut Srbima i Srbijom! Njemu treba profesionalna pomoć

Aljbin Kurti iz dana u dan, kako smo i upozoravali, pokazuje da je patološki opsednut Srbima i Srbijom, i preporučujem mu zato da se hitno uputi na zdravstveni pregled, jer njegova nemogućnost da se suoči sa realnošću poprima opasne razmere, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

"Taj čovek svakodnevno potvrđuje da nema nikakvu politiku osim mržnje prema Srbiji i njenom predsedniku Aleksandru Vučiću. Njegove poruke da je priznanje samoproglašenog Kosova jedini moguć kompromis sa Srbijom i da nije zainteresovan za dijalog sa Beogradom jesu opasne halucinacije, koje udaraju u same temelje stabilnosti regiona", saopštila je Kancelarija za KiM.

Đurić, dalje, kaže da bi Kurtiju lekar najpre trebalo da "prepiše da prestane da se druži sa Radom Trajković, Rašićem i Petrovićem", jer je očigledno "umislio da su svi Srbi kao oni, i da se sa srpskim narodom može pregovarati podmićivanjem i razgovarati jezikom pretnji i ucena".

"Kurtijevo odbijanje da prizna da je zreo za profesionalnu pomoć može da dovede do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, ali veći problem je to što njegov bes može da prouzrokuje destabilizaciju regiona i probleme, pre svega, njegovom narodu. Njegovi lični patološki doživljaji politike su njegov privatni zdravstveni problem, dok god ta bolest ne postane i zvanični program privremene administracije u Prištini, jer, ukoliko se to dogodi, njegova mržnja i šovinizam i zvanično će postati albanski nacionalni program, a oni koji su na meti te mržnje biće prinuđeni da se brane", prenosi Đurićeve reči Kancelarija za KiM.

Đurić, na kraju, poziva "sve one koji imaju uticaja na to kako će izgledati buduća vladajuća većina u Prištini da ne dopuste da opsesivan i zlonameran tip poput Kurtija dobije mogućnost da čitav region povede putem novih sukoba".

(Kurir.rs/Tanjug)

