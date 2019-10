JOKSIMOVIĆEVA: Naš put ka EU ne dovodi se u pitanje

Najavljena, još nedefinisana reforma pristupnog procesa koju su pominjali nekoliko zemalja članica EU, pre svih Francuska, tema je značajna i za Evropu i za zemlje kandidate i za one koji žele da postanu kandidati, kaže ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Ona je, odgovarajući na pitanje novinara o reformi unutra EU, rekla da je Srbija otvorila skoro polovinu poglavlja, da se intenzivno radi na privremenom zatvaranju nekih poglavlja i da je Srbija duboko u tom procesu.

"Kakva god reforma da bude ona se neće suštinski odraziti na ono što je evropski put Srbije. On i sada već nije brz. Pitanje je samo da li može da bude sporiji ili će se nastaviti istom dinamikom, dok se ne razreše ove nedoumice u samoj EU", navela je Joksimović na štandu Ministarstva za evropske integracije na Sajmu knjiga.

Naglasila je da građani imaju pravo da budu i razočarani, da se nekada nepravedno dugo nešto čeka, da naravno tu ima dosta i političkih razloga, ali da se generalno naš put ka EU ne dovodi u pitanje.

"Mislim da je to važno. Kad uđete u neki proces šta god to bilo u životu a posebno odgovorne vlade u ovakvoj strateškoj viziji vi ne možete da menjate politiku od danas do sutra. Nadam se da Evropa i EU neće menjati politiku od danas do sutra", naglasila je Joksimović.

Podsetila je na ono što je tokom posete Srbiji u julu rekao francuski predsednik Emanule Makronbiju koje se, kaže, svi dobro sećaju.

"Predsednik Makron je ovde prvi put u Srbiji rekao da proces reformi EU i unutrašnje promene ne znače da ne mogu da idu paralelno sa procesom proširenja.

Ja mislim da je važno podsetiti na ono što je rečeno", rekla je Jokimović.

Istakla je da je Srbija "duboko pristupajuća" zemlja i navela da se u medijima često govori o procesu pridruživanja.

Dodala je da Srbija nije u procesu pridruživanja, nego u procesu pristupanja.

"Zato su Severna Makedonija i Albanija sada razočarane, jer nisu dobile datum za početak pregovora, jer kada otvorite zvanične pregovore i počnete da otvarate poglavlja vi ste pristupajuća zemlja. Dakle, prema tome Srbija je otvorila skoro polovinu poglavlja, radimo intenzivno na privremenom zatvaranju nekih poglavlja", poručila je Joksimović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir