VUČIĆ NA CEREMONIJI: Novi američki ambasador Godfri predao akreditive, a posle njega i crnogorski diplomata Tarzan Milošević

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država Entoniju Godfriju i izrazio nadu da je obostrana želja da se odnosi dveju zemalja vrate na nivo istinskog partnerstva, kakvi su bili i kakvi treba da budu, i da ćemo se u budućnosti više podsećati na ono što nas povezuje.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 24, 2019 at 3:20am PDT