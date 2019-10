BALŠA BOŽOVIĆ ODBRUSIO HRISTOSU ALEKSOPULOSU: Ja znam zašto štitim žene! Zašto ti štitiš stranačke pajtaše?

Poslanik Balša Božović poručio je da neće odustati od borbe da pomogne ženama koje su protivzakonito otpuštene iz Visoke medicinske škole u Ćupriji, ma koliko ga napadali. Reagujući na prozivke bivšeg direktora Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji Hristosa Aleksopulosa, Božović je rekao da ga on blati po medijima po nalogu naprednjaka Aleksandra Martinovića i Vladimira Orlića.



- Martinović i Orlić se plaše da me pomenu, pa kukavički guraju Hristosa Aleksopulosa, da me blati po mediiima. Ako družina naprednjaka misli da me vređa time što me optužuje za to što želim da pomognem ženama koje su otpustiili da bi protivzakonito zaposlili sebe same, tj. funkcionere Srpske napredne stranke, treba da znaju da neću odustati dok ne učinim sve što je u mojoj moći, a i više od toga, da one budu vraćene na posao - izjavio je Božović.

On je pozvao Aleksopulosa da mu odgovori na pitanja koja se tiču angažovanja Martinovića i Orlića u pomenutoj školi:

- Kako je i po kom osnovu kao direktor odredio Martinoviću da prima 60.000 dinara za dolaske, po priznanju samog Martinovića, dva puta mesečno, plus troškovi prevoza i stimulacije? Kako je svom kumu narodnom poslaniku Darku Laketiću dodelio 40.000, plus putne troškove i stimulacije? Koliku platu je odredio Vladimiru Orliću, pošto je sa njegovim imenom akreditovan master studijski program, što znači da je morao da se vodi kao zaposleni sa 100 odsto radnog vremena u VMŠSS u Ćupriji da bi se njegovo ime našlo na zahtevu za akreditaciju? Kako je dogovorio platu sa državnim sekretarom Ivanom Bošnjakom, inače veterinarom, koji je već na 100 odsto radnog vremena prijavljen u Vladi Srbije, čime se krši Zakon o radu?

Kako navodi Božović, Hristopulos je u više navrata, "dok je proganjao i maltretirao žene koje su otpuštene da bi se u školi zaposlili njegovi stranački pajtaši, govorio da ima zaštitu Srpske napredne stranke".



- Očigledno da su funkcioneri SNS-a, za koje je republička prosvetna inspekcija utvrdila da su protivzakonito zaposleni, imali više nego velikodušnu naknadu za zaštitu koju su mu pružali dok je on kršio zakon. Ovim ljudima su to sve naknadna primanja, u Martinovićevom i Orlićevom slučaju, u pitanju je jedanesta ili dvanaesta plata, dok je devet žena koje su otpuštene ostale bez ičega - naglasio je Božović.

Aleksopulos je prethodno optužio Balšu Božovića da samo glumi Majku Terezu i da manipuliše "ženama koje su navodno pretrpele neku štetu, obećavajući im protivzakonita rešenja.

