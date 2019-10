VUČIĆ NA TAKTIČKOJ VEŽBI SA RUSKOM VOJSKOM POTVRDIO: Drastično jačamo svoje vojne kapacitete! Kupili smo sistem Pancir S2! Pogađa sa preciznošću od 95 odsto (FOTO, VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je, posle obilaska zajedničke taktičke vežbe "Slovenski štit 2019" i ruskih odbrambenih sistema "S400" i "Pancir", da Srbija drastično jača svoje vojne kapacitete, kao i da je, premda mala i nedovoljno jaka zemlja, danas mnogostruko jača nego što je bila.

"Danas smo imali jedinstvenu priliku da vidimo kako funkcioniše divizion 'S 400' i da vidimo kako 'Pancir S' funkcioniše. Kao što znate, jedan sistem 'Pancir S' smo kupili, naručili i uskoro ga očekujemo u našoj zemlji", rekao je on, prenosi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Vučić je naglasio da se radi o fantastičnom sistemu koji gađa sve leteće objekte, posebno dronove i krstareće rakete na daljini do 80 kilometara, da sve vidi i vrlo je teško ometati njihov radar, jer imaju mnogo raznovrsnih šifri i mnogo različitih pristupa.

"Naši ljudi su presrećni, obučavaju se i očekujem da u narednih mesec ili dva, oni mogu i na takvim krstarećim raketama i na malim bespilotnim letelicama, koje su veoma opasne za protivavionske sisteme da pokažu svoje ubitačno dejstvo na vežbi u Srbiji", rekao je on.

Vučić, koji je u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika Generalštava VS generala Milana Mojsilovića prisustvovao vežbi u okviru dana visokih zvanica , je naglasio da niko nikada ne bi nadletao Srbiju i ne bi ni pomislio da nadleće Srbiju kada bismo imali dva diviziona "S 400".

Predsednik je naglasio da mi nemamo "S 400", ali, kako je dodao, srećni smo što možemo da vidimo kako to izgleda.

"Na 600 kilometara vidite sve, gađate već na 380 kilometara i nije slučajno najbolji sistem na svetu. Ja nisam verovao, a video sam malopre kako nam je manje od pet minuta bilo potrebno, da uništimo sve ciljeve, 14 avio formacija je napadalo Srbiju i u pravom smislu, oni su obeležavali ciljeve i uništavali. Interesantno je da jedna raketa, kada gađate, 98 odsto pogađa taj cilj, a oni obično ispaljuju dve na jedan cilj, a tu je 99,99 odsto i tu nema promašaja", objasnio je Vučić.

Govoreći o sistemu "Pancir S2, predsednik Vučić je naglasio da on, takođe, fantastično pogađa, sa preciznošću od oko 95 odsto.

Reč je, prema njegovim rečima, o strašnim oruđima.

"Kada ljudi pitaju da li bismo voleli - voleli bismo mi u ovom trenutku, jedino kad bi nam Rusi ostavili, drugačije ne možemo sebi da priuštimo 'S 400'. To su sistemi koji vam garantuju bezbednost i sigurnost za vaš narod i za vašu zemlju, za generacije koje dolaze i ako to sebi jednog dana budemo mogli sebi da priuštimo, moći ćemo, ali dramatično ojačavamo i ja sam zahvalan našim ruskim prijateljima što to primećuju", kazao je on.

Sa "Pancirom2 koji dolazi to su, kako je ocenio, velike stvari za nas.

"Molim vas da pogledate srpske vojnike da vidite kako su nasmejani i koliko su srećni zbog svega što su videli. A oko 'S 400', kada smo ušli u kabinu - odatle branite celu zemlju. Neverovatna moć, neverovatna snaga i ja čestitam još jednom i našim ruskim prijateljima što su uspeli da takve sisteme stvore, a mi mnogo učimo od njih", naglasio je on.

Izrazio je zadovoljstvo što je mogao da vidi i brigadnog generala Tiosava Jankovića, koji je bio na obuci u Rusiji, koji mnogo toga zna i koji je mnogo važan za uspostavljanje ovih sistema i njihovo delovanje na teritoriji Srbije.

Predsednik Vučić je obišao Komandu vežbe, gde je bio u prilici da vidi radarsku sliku situacije u vazdušnom prostoru, a gde mu je raport predao rukovodilac vežbe komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RV i PVO brigadni general Tiosav Janković.

Nakon toga obišao je i položaje artiljerijsko-raketnog sistema za PVD "Pancir S 1" i "S 400" i raketnog sistema za PVD "S 400", gde su mu posluge na sistemima demonstrirale opretivni rad sistema u realnoj situaciji, u okviru zajedničke taktičke vežbe sa bojnim gađanjem raketnih jedinica PVO Vojske Srbije i Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije "Slovenski štit 2019", na kojoj su uz sredstva Vojske Srbije, korišćeni i i pomenuti raketni sistemi PVO iz sastava Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije.

Zamenik komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije general-potpukovnik Jurij Nikolajevič Grehov, uručio je predsedniku Vučiću na kraju obilaska, maketu sistema "Pancir S1", povodom izvođenja zajedničke vezbe.

Obilasku su prisustvovali i komandant Ratnog vazduhoplovstva i

protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije general-major Duško Žarković, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao, komandant PVO snaga Ruske Federacije general-major Sergej Viktorovič Babakov i pukovnik Andrej Vjačeslavovič Dugin predstavnik PVO centra vojne akademije "Žukov".

Zajednička taktička vežba sa bojnim gađanjem raketnih jedinica PVO Vojske Srbije i Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije "Slovenski štit 2019" održava se na teritoriji Republike Srbije.

Cilj vežbe je, kako se ističe u saopštenju, obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije u protivvazduhoplovnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi i jedinica za pripremu i izvođenje operacije PVO.

(Kurir.rs/Tanjug)

