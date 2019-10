GDE JE ZAVRŠAVAO NOVAC ZARAĐEN NA DUGU DS: Ðilas pare demokrata davao svom kumu

Dragan Đilas, lider Saveza za Srbiju, ne samo da je profitirao od velikih dugova u koje je gurnuta Demokratska stranka a koje je on otkupio, već je novac zarađen od kamata davao svom kumu Mlađanu Đorđeviću, otkriva Kurir.

- Novac koji se s računa DS slivao u džep Đilasa, na osnovu njegovih potraživanja, on je uplaćivao organizaciji Naša Srbija, čiji je osnivač Đorđević. Sve je predstavljeno kao veliki humanitarni gest Đilasa, a zapravo je reč o finansiranju antievropskih aktivnosti i kampanji protiv EU. Đorđević je osoba u koju Đilas godinama ima najviše poverenja i kad god želi da se nešto što je njegovo ne vidi, on to prepušta Mlađi. Đilasove donacije, praktično novac DS, godinama su išle na račun Naše Srbije. Đilas to nije ni krio - ispričao je naš izvor iz DS.

Hteo da vrati pare

Đilas je u februaru prošle godine tvrdio da je predložio DS, koji je tada vodio Dragan Šutanovac, da polovinu novca koji dobije od kamate na dug (9,6 miliona dinara, koliki je zakonski minimum donacije političkoj organizaciji) vrati stranci, a drugu polovinu uplati u humanitarne svrhe.

Lutovac ćuti

- Pošto taj predlog DS nije prihvatio, odlučio sam da sva sredstva od kamata budu uplaćena humanitarnim organizacijama Sigurna ženska kuća i Naša Srbija, i to već duže vreme radim na mesečnom nivou - izjavio je tada Đilas za Danas.

Sada se očigledno odlučio za nešto drugačije dobročinstvo, jer tvrdi da je sve od kamata - čak 200.000 evra - vratio demokratama i da mu ta stranka ništa nije dužna.

- Dug koji sam preuzeo od banke, skinuvši hipoteku na stanove, isplaćen je posle četiri godine. Od DS nisam uzeo ni dinar više od toga, a svaki dinar koji po zakonu na osnovu kamata pripada meni - dosad oko 200.000 evra - prebacio sam u dogovoru s rukovodstvom stranke Fondaciji za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“ - izjavio je Đilas prošle nedelje za Novi magazin.

foto: Beta Dragan Gojic

Ni Lutovac ni informativna služba DS nisu odgovorili na naša pitanja o pomenutim transakcijama, a demokrate s kojima smo razgovarali kažu da te pare niko nije video.

- I dalje grcamo i jedva preživljavamo, a sad saznajemo da je ogromna svota ušla u DS. Iza toga se krije glavni koren Đilasovog uticaja na Lutovca i opelješeni DS. Situacija je takva da Lutovac nema ni za gorivo ako mu Đilas ne uplati pare - kaže naš izvor.

Dug i drug USKOČIO DA SPASE STANOVE Potez Đilasa da otkupi dug DS, stranke koju je nekada vodio, mnogi su nazvali svojevrsnim presedanom bez ikakve ekonomske logike. Firma „Multikom“ 2015. preuzima dug (oko 50 miliona dinara) da Razvojna banka Vojvodine, od koje je DS uzeo kredit, ne bi aktivirala hipoteku na stanove više bivših funkcionera demokrata, među njima i Đilasa, koji su svoju imovinu založili kao garanciju za vraćanje ovog kredita. Pojedine demokrate su tvrdile da je Đilas gurnuo stranku u dužničko ropstvo, jer je dug od RBV otkupio za 38 miliona, a onda od DS potraživao 49 miliona. Uz ovu glavnicu, njemu pripada i kamata od 18 odsto na godišnjem nivou.

Dragan Dobrašinović ĐILAS NIJE HUMANITARAC, VEĆ ČOVEK IZ BIZNISA Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da mu ova situacija veoma liči na kupovinu stranke. - Đilas se ni u prethodnom životu nije pokazao kao neki humanitarac, a da se čovek u pedeset i nekoj godini u tom smislu promeni ne biva često. Više mi liči na kupovinu uticaja u DS, odnosno kupovinu stranke. Đilas je čovek biznisa i funkcioniše po principu kupi-prodaj-trguj i iste principe primenjuje i u politici. Zna da sa Strankom slobode i pravde nema čemu da se nada i zato mu treba DS. Čak i kad je donirao u humanitarne svrhe, Đilas je priznao da je novac od kamata uplatio organizaciji koju vodi njegov kum, što je zaista degutantno i stvar je dobrog ukusa, pošto nema zakonskih prepreka da donira novac kome hoće - objašnjava naš sagovornik. foto: Beta

Kurir.rs / Iivana Kljajić

Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Beta

Kurir