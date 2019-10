ĐILASOV PUTUJUĆI CIRKUS: SNS organizovala performans u Knez MIhajlovoj, prolazak kroz afere bivšeg gradonačelnika (VIDEO)

BEOGRAD - U Knez Mihailovoj ulici aktivisti SNS organizovali su performan pod nazivom “Đilasov putujući cirkus”, tokom trajanja performansa okupljao se veliki broj sugrađana koji su želeli da zavrte “točak nesreće” i saznaju više o Ćilasovim malverzacijama dok je bio grafonačelnik.

foto: Tanjug/Andrija Vukelić

Današnjim performansom članovi Glavnog odobra Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković, Damir Handanović i Dragomir Petronijević želeli su da podsete građane na mnogobrojne afere Dragana Đilasa putem kojih je Beograd zadužio za 1,2 milijarde evra, a sebi obezbedio milione.

Aktivisti beogradskog odbora su na šaljiv način i putem igara upiznali građane na Đilasove afere, bogatstvo koje je stekao dok je bio na državnim funkcijama, ali i skrenuli pažnju na ključno pitanje kako neko of 74.000 evra dođe do bogatstva od 25 miliona.

foto: SNS Beograd

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković istakao je da je ovaj performans način da podsetimo građane na afere najgoreg gradonačelnika u istoriji Beograda, Dragana Đilasa, koje je ostavio iza sebe.

„Građani su danas bili u prilici da zavrte točak nesreće i dobiju izmišljene vaučere sa ciframa koje impliciraju na to da je Đilas ušao u politiku sa 74.000 evra, ali mogu dobiti i 25 miliona, što upućuje na to da je tokom bavljenja politikom stekao toliko bogatstvo, ili možda 630 evra, za koliko je zadužio svakog građanina i Beograd ostavio u minusu od 1,2 milijarde evra“, naglasio je Mirković.

foto: SNS Beograd

On je takođe podsetio i na afere kao što su podzemni kontejneri i Bulevar kralja Aleksandra i istakao da Draganu Đilasu nije stalo ni do Beograda ni do Srbije, već da se dočepa pune kase koju je obezbedila vlast predvođena Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom.

foto: SNS Beograd

„Đilas hoće da nastavi sa mutnim radnjama kako bi sebe bogatio, ali mi nećemo prestati da pitamo kako je kao neuspeli preduzetnik iz Češke došao u situaciju da nakon deset godina bavljenja politikom ima 25 miliona evra“, rekao je Mirković i zaključio da su za Srpsku naprednu stranku građani uvek na prvom mestu i da ćemo uvek razgovarati sa njima, jer imaju pravo da znaju kako je Đilas trošio njihov novac.

