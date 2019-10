STRUČNA KOMISIJA FON POTVRDILA: Doktorat Siniše Malog nije plagijat

Stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka (FON) poslala je Odboru za etička pitanja Univerziteta u Beogradu izveštaj u kom analizira doktorsku disertaciju ministra finansija Siniše Malog. Izveštaj je napisan na više od 600 stranica i, kako saznajemo, identičan je prethodnom, koji pokazuje da doktorat nije plagijat.

Tačnije, navodi se da rad Siniše Malog pod nazivom „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije - teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“ ima nesporan naučni doprinos.

Identičan izveštaj

- To bi značilo da je utvrđena apsolutna originalnost svih elemenata rada, da on ima naučni i stručni doprinos, metodologiju, hipotezu i zaključak. U radu takođe postoji materijal koji jeste preuzet, a nije adekvatno naveden, ali on ne utiče na kvalitet doktorata. Nov izveštaj stručne komisije uopšte nije menjan i identičan je onom koji je prethodno poslat Etičkom odboru i koji je bio usvojen na Nastavnom veću FON - saznaje Kurir od izvora bliskom fakultetu.

U sastavu komisije ovog puta su bili profesori: Vinko Kandžija, Dragan Mikerević, Dejan Erić i Tomaž Cater i oni su izabrani odlukom Nastavnog veća, a nijedan od profesora nije sa FON, kako bi se obezbedila objektivnost rada, stoji u saopštenju FON.

Vanredno zasedanje

- Stručna komisija u navedenom sastavu je arhivi FON dostavila svoj izveštaj 23. oktobra 2019. godine. Nakon dostavljanja izveštaja, od Etičke komisije FON zahtevano je, shodno proceduri, da dostavi svoj izveštaj s mišljenjem. Iako je propisani rok za dostavljanje izveštaja i mišljenja Etičke komisije FON 30 dana, dekan FON je zahtevao izjašnjavanje Komisije po hitnom postupku i za 28. oktobar je zakazao vanredno zasedanje Nastavno-naučnog veća - piše u saopštenju FON.

Dodaje se da će se članovi Nastavno-naučnog veća na zakazanoj sednici izjasniti o izveštaju Etičke komisije FON. Zbog obaveze o poverljivosti, juče niko od članova komisije nije želeo da daje komentar na ovu temu.

Dragomir Anđelković

ODLUČUJE STRUKA, A NE ULICA foto: Zorana Jevtić Politički analitičar Dragomir Anđelković za Kurir ocenjuje da bi stručni izveštaj trebalo da bude dovoljan argument da deo javnosti stavi tačku na spekulacije o validnosti doktorata ministra Malog:

- Da li je nešto plagijat ili kvalitetan doktorski rad, treba da odlučuju samo stručnjaci, kao što i rade. Ne treba da se o toj temi priča na ulici ili nagađa u medijima. Tu su institucije, u ovom slučaju FON, pa univerzitetsko veće, i oni će imati poslednju reč.

Opširan izveštaj

ANALIZA NA 600 STRANICA

Uz obimnu analizu na više od 600 stranica, koja je zavedena u arhivi fakulteta, stručna komisija je priložila dopis u kom se navodi:

- Doktorska disertacija predstavlja rezultat samostalnog naučnoistraživačkog i stručnog rada kandidata. Mada postoje izvesna odstupanja od akademskih pravila citiranja, koja smo detaljno opisali u našem stručnom mišljenju, njihov sumarni značaj ne može da ospori iznetu ocenu originalnost rada. Komisija čvrsto stoji na stanovištu da disertacija ne predstavlja plagijat i da nema dovoljno razloga da se kandidatu odime stečeno zvanje doktora nauka.

