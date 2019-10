VUČIĆ: Boriću se za Kosovo i svakog Srbina, ali ne treba misliti da su stvari lake

BEOGRAD - Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se boriti za Kosovo i Metohiju i svakog Srbina, ali da "ne treba misliti da su stvari lake i da će moći da se ostvaruju rešenja koja su nekada zamišljali".

On je u Novom Sadu na stranačkom skupu povodom 11 godina od osnivanja stranke rekao da su uspeli da vrate u žižu kosovsko pitanje, da su Srbe održali na Kosovu i da uspevaju da pomažu narodu.

"Sve smo to uspeli, ali naš narod nikada do kraja nije želeo da čuje šta je stvarno istina", rekao je Vučić i dodao da narod na kraju ipak uvek prezre one koji lažu i dodvoravaju se.

"Najveća sloboda kada ljudima kazeš i ono što inače ne žele da čuju, e to je bila moja obveza. Preuzeo sam je na sebe u prethodnom periodu i pogledajte samo koliko smo toga uradili", rekao je Vučić napominjući povećanje prosečne plate i izgradnju puteva i otvaranje radnih mesta.

(Kurir.rs/Beta)

