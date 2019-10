INTERVJU, MILOŠ VUČEVIĆ O ODNOSIMA SA SPS I OPOZICIJOM: Dačič uzima Vučiću zasluge, nisu zbog njega povlačena priznanja Kosova

Potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u intervjuu za Espreso.rs govorio je o najaktuelnijim stvarima na srpskoj političkoj sceni, odgovorio je na napade opozicije, smenama u SNS, ali i o lojalnosti koalicionih partnera naprednjaka.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sačekao nas je u Gradskoj kući i odmah s vrata poručio da je spreman da odgovori na sva naša pitanja.



Da krenemo od jednog od najvažnijih događaja za Novi Sad, a to je dobijanje zvanja Evropske prestonice mladih, šta to konkretno znači za sam grad, ali i za Srbiju?

- To je priznanje za sve građane koji žive u ovom gradu, ali i za celu državu i jedan i drugi projekat, dakle i Evropska prestonica mladin i Evropska prestonica kulture 2021. godine proglašeni su za nacionalne projekte. Odnosno projekte od nacionalnih značaja. To je šansa da promovišemo i da brendiramo, rebrendiramo i naše gradove i državu Srbiju u jednom pozitivnom svetlu. Treba da potpuno preokrenemo priču koja je pre svega bila u jednom negativnom kontekstu prethodnih decenija. Da pokažemo da možemo da pobeđujemo na evropskim takmičenjima, da pokažemo da smo konkurentni evropskim državama i gradovima u pozitivnom smislu, da kažemo da imamo šta da ponudimo. Da ne pričamo samo o neiskorišćenim potencijalima nego da pokažemo da smo deo njih stavili u jednu funkcionalnost, da to proizvodi neki plus. Ovde je plus svakako i vidljiv i nevidljiv.

Gde su ti plusevi sve vidljivi?

- Vidljiv je i po broju turisrta, vidljiv je i po broju događaja koje smo imali u toku 2019. godine. Vidljiv je i u kontekstu da smo osnažili omladinske organizacije, ne samo u ovoj godini nego i u kampanji koja je prethodila ovim godinama. Tu je i onaj nevidljivi plus, a to je da imate daleko veću transparentnost i prepoznatljivost u pozitivnom kontekstu, koji danas ne možete odmah matematički da izrazite i stavite u neku tabelu, ali vam on suštinski stvara jednu bolju atmosferu koja će se naposletku reflektovati, ajde da kažem matematički.

Imate li podršku Vlade Srbije?

- Radujeme činjenica da je premijerka Ana Brnabić spremna da razgovara da koncept Evropske prestonice mladih proširimo na nacionalni nivo i da svake godine biramo nacionalnu prestonicu mladih. Da ovu jednu pozitivnu politiku prema mladima iz grada proširimo na celu Srbiju, da osnažimo njihove organizacije i da oni budu sudeonici svih odluka kojie se tiču njih. Da mladi ne budu neki kibiceri sa strane nego da budu učesnici ne samo u pogledu prava, nego i pre svega u odgovornosti. Verujem da ako u tome budemo istrajni i uporni da će to biti sjajan rezultat. I da će to biti dovoljno da dobar deo mladih ljudi zadržimo u Srbiji, jer nikada ne možete sve da završite.

Kada smo kod tih pluseva, po čemu je to, prema vašem mišljenju Novi Sad prepoznatljiv danas?

- Ja bih rekao po građanima, po novosađanima, po ljubaznosti, gostoprimljivosti. To je onako jedan usporeni mentalitet koji je pun šarma, duhovitosti. Ima puno viceva o Lalama. Nikad Lala nije tu prikazan u negativnom kontekstu, već je prevashodno ciničan prema sebi i svojim najbližima. (smeh) Vojvodina i Novi Sad su dosta šarenoliki i to je jedno veliko bogatstvo. Ljudi su dolazili iz raznih krajeva u različitim periodima, Vojvodina je jednapre svega migraciona teritorija, takav je i Novi Sad i to treba posmatrati u pozitivnom kontekstu, tako koncipirati tu raznolikost. Verujem da je to bogastvo različitosti ogromna prednost, samo treba znati da se to prikaže u pravom kontekstu. Da to ne budu podele, već sabiranja i plusevi. Pored već postojećih dobropoznatih simbola Novog Sada, gradskog jezgra, Fruške gore i sl, pravimo i novu ponudu koja je vezana sa željom i očekivanjima novih generacija. Mi nemamo pravo da kažnjavamo nove generacije pod nekim modom konzerviranja grada. Naravno da čuvamo i unapređujemo kulturno-istorijsko jezgro grada, ali s druge strane morate da pravite nešto novo.

Da grad napreduje?

- Naravno, ne bi Novi Sad drugačije ni nastao. Onda bi ostale bašte preko puta Petrovaradinske tvrđave. Nego su neki naši preci imali viziju da razvijaju grad. Da se ne zadrže samo na povrtarstvu ili ratarstvu već da idu hrabrije u razvoj i da napreva Srpsku Atinu, a da mi danas budemo Evropska prestonica mladih i za dve godine Evropska prestonica kulture. Znate, svaki grad ima svoj neki prepoznatljivi šarm i svako za sebe misli da je najbolji i to je u redu. Mi mislimo da je Novi Sada najbolji i najlepši i trudimo se da ga tako pokažemo.

foto: Espreso

Kada bi poredili Novi Sad sa nekim svetskim gradovima s kim bi ga uporedili?

- Novi Sad kada bi poredili sa nekim, naravno u srpskim srazmerama ja ga vidim kao Sankt Peterburg u Rusiji, Beograd je naravno Moskva, mnogo jača i snažnija, ali Novi Sad ima svoju priču i svoj duh i na to sam vrlo ponosan. Kada bi otišli na Zapad onda bi to bio Edinburg u Škotskoj, koji je grad festivala i grad kulture.



Hajde da ne nižemo samo pluseve, nego da vidimo i šta je s minusima. Koji bi to najveći problemi bili danas u Novom Sadu?

- To je i dalje, nažalost nedostajući deo komunalne infrastrukture u određenim delovima grada, jer se Novi Sad, moram da kažem neplanski , gotovo duplirao u prethodnim decenijama. Sticajem raznih okolnosti, naši ljudi su stizali i mukom proterani sa svojih prostora, spasavali živote bukvalno. Znači nije se planski radilo na tome već stihijski, jednostavno bila su takva vremena i to nije moja osuda, već samo konstatacija. To je jedan svakako veliki problem da dovedete svima bar približno jednake uslove za život, pošto svi plaćaju poreze i svi imaju obaveze prema gradu, te je onda u redu i da grad svima omogući što jednakije uslove za život. Grad pošto raste počinje da se bavi nekim temama koje u prošlosti i nisu bile toliko dominantne, kao što su pitanja većih broja zelenih površina, parkovskih površina, znači drugačije koncipiranje javnih prostora. Svi mi želimo i borimo se i da Novi Sad bude i bezbedniji grad i da svi mi koji učestvujemo u tome postignemo dobre rezulatet. Nisu svi dobronamerni, jer ima ljudi kojima nije bitno da im Novi Sad bude bezebedan, ne bežimo od tog problema i nije moguće to porediti sa nekim prethodnim periodom. Znate taj žal za mladošću i priča šta je bilo 70-tih godina i to poređenje prosto nije moguće. Ima naravno mnogo problema, kao i svuda i ne želim da idealizujem situaciju. Bavimo se njima, ali je mnogo, mnogo bolje nego što je bilo. Znate samo preko 20.000 više ljudi zaposleno u prethodnih 7 godina to je 15 odsto više zaposlenih. Preko 107 odsto smo povećali broj noćenja turista za 7 godina. Broj motornih vozila takođe je porastao za 20.000, znači ima više kola, ljudi više kupuju.

Kakva je situacija sa budžetom Novog Sada?

- Budžet za sledeću godinu je duplo veći nego što je bio kada sam ja izabran 2012. godine. Ne govorim o suficitima, utrošenim sredstvima, kreditima, mi nemamo kredita. Znači bez svih tih dodatnih stavki, nego onaj izvorni budžet je duplo veći budžet nego što je bio pre 7 godina. To najbolje pokazuje kakav je trend, plus dve evropske titule, plus pet novih fabrika, investicija i još dve - tri koje su bukvalno pred vratima. Tu su i završeni mostovi, novi mostovi, bulevari.

Zna li se konačno rešenje za SPENS?

- Približavamo se projektu rekonstrukcije i očuvanja SPENS-a, važne simbolike Novog Sada. Ja mislim da ćemo 5. novembra imati prezentaciju stru;ne komisije i EBRD s njima smo potpisali sporazum, šta je najbolji koncept i kako da očuvamo i unapredimo SPENS. Da li je to model finansijske podrške podrške za rekonstrukciju SPENS-a? Da li je to esco model vezano za energetsku efikasnost? Dakle da struka kaže koji je modelitet najbolji. Uglavnom SPENS ostaje tu gde je.

Dakle nema rušenja?

- Nema rušenja. Ja sam to izneo kao mogućnost pa sam doživeo salve napada i to je uredu. Ja sam morao da kažem: "ljudi i o tome treba da pričamo". Razumeo sam javnost i građane Novoga Sada da žele da očuvamo i unapredimo SPENS. Mi se nećemo baviti zamenom keramike i sanitarnih čvorova, odnosno nećemo samo to raditi, već ćemo raditi kompletnu, pravu rekonstrukciju SPENS-a. To znači i zamenu krova, zamenu fasadnog omotača, a pri tom da se očuva izgled kakav je danas. Rekonstrukciju stepeništa i da nam se dece unutra kupaju toplom vodom, da ona bude topla i u bazenu, da nam se led na klizalištima ne topi, da klubovi imaju najbolje uslove da treniraju i da igraju i domaće i međunarodne utakmice. Da gledaoci kada dođu da gledaju vrhunske sportske događaje ili koncerte budu u klimatizovanim salama i u najsavremenijim uslovima. Dakle, da pokažemo da SPENS može da se pretvori u jedan savremeni objekat i očuva, a koji je pri tom održiv i delimično samoodrživ.

Sve će se dakle znati 5. novembra?

- Grubo vam sada kažem da li će biti 5. ili 6. novembar. Pošto su stranci u pitanju. Mislim da ćemo tada imati prezentaciju najbolje solucije za SPENS. Onda ćemo odmah krenuti da radimo projektnu dokumentaciju, da probamo da dobijemo nešto iz Evrope, da ne opterećujemo budžet grada. Tačnije da dobijemo projekat kroz besplatna sredstva i možda da na proleće, ako budemo sposobni da krenemo.

Kada smo kod tih napada koje ste pomenili, ovih dana nalazite se na udaru koji dolazi od strane Borislava Novakovića, prvaka stranke Vuka Jeremića, koji na Tviteru iznosi razne dokumente i proziva Vas?

- Dobro, ne samo gospodin Novaković i Pajtić se priključio i Vuk Jeremić svaki dan to retvituje. Nisam iznenađen, pošto verujem da i oni dobijaju istraživanja kao i mi i videli su ko kako stoji u gradu. Znaju šta novosađani misle o svakome od nas i mislim da znaju kakva je moja pozicija u gradu. Mislim da ovi ljudi, moji prijatelji i saradnici koji oni napadaju, pa čak i njihove porodice što niko do sada nikada nije radio nisu meta napada. Meta napada sam ja i kroz mene naravno i SNS. Ja sam kao građanin, ali i kao pravnik, advokat, kada sam video da oni tvrde da postoje nekakve prijave angažovao advokata i od Tužilaštva zvanično zatražio da li postoji neki predmet koji se protiv mene vodi.

foto: Espreso

I koji odgovor ste dobili?

- Dobio sam odgovor od Osnovnog i višeg tužilaštva u Novom Sadu koji su i nadležni za istrage da nema nikakve krivične prijave, niti predmeta koji se vodi protiv mene, a ni protiv gospodina koji se spominje sa mnom. Dobio sam i prethodne nedelje i od Specijalnog tužilaštva protiv organizovanog kriminala isto da nema nikakvog postupka. To vam govori samo da onda ne može niko da bude ni uzbunjivač, jer da bi postojao status uzbunjivača mora da postoji i neki postupak. Ne može Vuk Jeremić ili Bora Novaković da daju status uzbunjivača to mora da da Tužilaštvo. Meni je drago da opozicioni lideri uče o intitutima koje je uveo SNS od kada je na vlasti. Pošto u njihovo vreme nije bilo uzbunjivača, kad su oni bili na vlasti nije im ni padalo na pamet da imaju tako nešto, a mi smo kako bi pojačali sigurnost i borbu protiv korupcije postavili takav institut. Ja verujem da će se sve proveriti od strane državnih organa i nemam problem da se sve činjenice ispitaju. Ipak, ono što je sa oralne strane problematično jeste kada vas Borislav Novaković ili Bojan Pajtić ili Vuk Jeremić optužuju. To su dokazani lažovi, a neki od njih i zvanično optuženi za kriminalni rad, odnosno lopovluk. Verovatno je gospodin Novaković nervozan jer ga za dve nedelje pred Specijalnim sudom očekuje parnica za štetu koju su načinili gradu Novom Sadu i novosađanima za štetu od pola milijarde dinara kod izgradnje Bulevara Evropa gde su potrošili taj nocvac to niko nikada nije video. Ima još stvari koje su oni radili u svom dobu i to za šta nas optužuju suštinski su oni radili. Oni su sve to radili, nameštali nekome ko će da kupi neku zemlju, pa podizali cenu puta 3 i tako pravili neke kombinacije. Rekao bih i ako ja nisam stručnjak za tu oblast da se oni vode autoproekcijom i da polaze od toga šta bi oni radili kada bi ponovo došli, ne daj Bože na vlast. Ja sam potpuno miran i spokojan jer me lopov optužuje i mogu samo da kažem tu sam, izvolite proverite sve činjenice. Znate čime oni mašu? Sa anonimnom krivičnom prijavom. To možete svaki dan da pišete puta 10. Ali sve treba da se proveri.



I te anonimne prijave?

- Apsolutno. Ja neću odustati sad odo ovoga. Sve ćemo da proverimo kako bih dokazao još jednom koliko su oni skloni laganju i besmislenom optuživanju. Što nikada Jermić nije odgovorio zašto dobija 200.000 dolara od katarske ambasade? Čovek neće odgovoriti, kao ni na to zašto mu je partner, onaj iz Hongkonga optužen za korupciju svetskih razmera, aod koga se on nije razdvajao. Ovaj optužen da je uzeo pola milijarde, Pajtić ne zna da kaže šta je sa Heterlendom, dom za decu sa invaliditetom, gde su uzeli pare, a dom nikada nisu napravili. Šta je sa parama za novosadsko porodilište koje takođe nikada nisu završili. I onda oni koji su sve to ostavili i uradili izađu i popuju. Super je to momci. Moje pitanje za njih je možete li vi da uradite ovo što sam ja uradio? Da odu u tužilaštvo i izvade papir da se protv njih ne vodi nikakav postupak. Idite u Tužilaštvo i pitajte imate li neku istragu protiv mene?

Kada smo kod SNS, predsednik Aleksandar Vučić najavio je krupne promene u stranci, objavio je rat bahatim funkcionerima, a čak je najavio i mogućnost odlaska sa čela stranke?

- Da krenem od ovog poslednjeg dela pitanja. nadam se da se Aleksandar Vučić neće povući sa čela stranke. Mislim da to nije dobro, ne da nije dobro da bi neko od nas zadržao neke svoje funkcije, to nije dobro za celu stranku, a rekao bih ni za državu. S obzirom da je SNS stranka koja ima ubedljivo najveće poverenje građana i jeste stožer stabilnosti i razvoja Srbije. S moje tačke gledišta ne vidim nijedan opravdan razlog da se predsednik povuče , ne vidim zašto bi menjali kapitena pobedničkog tima, ne vidim zašto bi menjali najboljeg igrača na terenu? To je realno tako i to nije nikakvo idolopoklonstvo, to nije neka matrica koju treba da kažemo prilikom intervjua, nego fakti to govore. Ne vidim da Aleksandar nema tu energiju, mislim da je ima i dalje i veću od nas i da u ovakvim okolnostima, za ovakvo društvo i kroz sve ono što smo prolazili morate da imate nekog snažnog lidera koji vas vuče i daje taj dodatni zamajac.

A šta je sa promenama u SNS?

- Što se tiče promena, mislim da SNS mora da pravi promene i verujem da je to atraktivna medijska tema, ali sa svim vrlinama i manama SNS je ubedljivo najbolja stranka u Srbiji. U odnosu na sve ostale stranke je ubedljivo najbolja. Često se potencira o problemima u našim redovima, ali mi sami to postavljamo kao temu o kojoj hoćemo da pričamo. Ta tema je za nas veoma značajna ako želimo da ostanemo i dalje stranka koja je uz narod i sa narodom, kao stranka koju građani najviše podržavaju. Jedna jasna poruka svim našim članovima, simpatizerima, funkcionerima, ali i svima je da niko ne može da se krije iza predsednika ili SNS. Da kada sedne u neku fotelju ne može da zaboravi šta je to odgovornost ili obaveza, a ne samo kao privilegija. Verujem da ćete videti promene unutar stranke na svim nivoima, imaćemo nove kandidate za odgovorne funkcije na svim nivoima. Daćemo šansu i nekim novim ljudima, daćemo šansu mladim ljudima. Ulazimo u osmu godinu kako SNS vodi državu i prirodno je da su se stekli uslovi da neki novi ljudi dobiju šansu i da se pokažu. Morate omogućiti prodor svežeg vazduha.

Kada se očekuje ta izborna skupština SNS?

- Mislim da će ona biti održana nakon izora, ali promene unutar stranke moguće su i pre. Ja mislim da će to biti najočiglednije na našim listama na predstojećim izborima. Tu će se najbolje videti novi potencijal SNS. To ne znači da ćemo se nekoga odreći i da su svi nešto loše radili. Prosto neko se možda umorio, istrošio energiju, a ne da je nešto loše uradio ili da je radio nezakonito. Jednostavno nema tu borbenost, da svaki dan izgara još više, jednostavno neki protok vremena i zamor materijala vas tera da radite neke kadrovske promene. Nije to lov na veštice, to je jedan prirodan proces ako želite da sačuvate stranku. Morate da negujete konkurentnost unutar stranke, mi smo u Vojvodini u ovom mandatu promenili 6 predsednika opština iz redova SNS. Nismo bili zadovoljni, pre svega građani nisu bili zadovoljni, bilo je puno primedbi, mi smo sve to proverili, zahvalili se ljudima i rekli izvinite nisu građani zadovoljni, nije zadovoljna stranka time kako radite vreme je da damo šansu nekome drugom. To nijedna stranka nije uradila i pokazala da je spremna da sprovede princip promenljivosti. Mi jesmo i nismo se pri tome cepali, frakcijašili i svađali. Tih promena stalno ima. Da ne kažem da oni koji su se ogrešili o zakon a imaju člansku kartu SNS itekako su odgovarali, protiv nekih se i dalje vode postupci, niko od nas nije rekao to su politički postupci. Ljudi, niste radili u skladu sa zakonom sami štetite i stranci i svima. Mi ćemo tu borbu protiv ajde da kažemo loših kadrova u našim redovima, borbu protiv korupcije još više unaprediti. Slušali smo iskustva i KP Kine i drugih stranaka u svetu, kako se oni bore protiv te pošasti u našim redovima. Vrlo je zanimljivo kada to čujete od stranaka koje su mnogo organizovanije, koje su još duže na vlasti nego SNS i kada vidite kakve one mehanizme imaju protiv tih stvari. Nije to bolest SNS i Srbije to ima svuda, da neko zaluta, to ste videli i u Nemačkoj, Kini, Rusiji...

Kakve će poruke SNS poslatu sa proslave?

- Čućete šta je rađeno i šta smo prošli u ovih 11 godina, a predsednik će izneti jedan plan i viziju stranke i Srbije u narednom periodu. Mi ćemo građanima u kampanji ponuditi građanima viziju sigurnije budućnosti Srbije i svih gradova i opština. Pričećemo o konkretnim planovima, nećemo samo pričati o onome šta je do sada urađeno. Predočićemo plan za svaku opštinu, za svaki grad, za Srbiju, dakle šta su naši ciljevi u periodu od 2020. do 2024. godine. To će biti jedna kombinacija retrospektive, podnošenja izveštaja šta je do sada urađeno, jednostavno to morate da uradite, da kažete šta je urađeno, kolika je bila plata tada, a kolika je danas, koliko je tad ljudi radilo, a koliko je danas, koliko danas ima više kilometara puteva, kanalizacije, mostova, fabrika . Kada sve to uradimo onda kažemo da vidimo šta dalje radimo, ima novih izazova, novih ciljeva. To neće biti spisak lepih želja, niti naučna fantastika i to je realno.

Deo opozicije najavio je bojkot, šta mislite hoće li on uspeti i da li bi mogao da dovede do krize institucija?

- Mislim da je sama ideja bojkota besmislena. Posebno kada kao opoziciona stranka, valjda jedva čekate da pobedite vlast, da ojačate sebe, svoje odbore, da ojačate svoju stranačku infrastrukturu, da budete prisutniji u medijima, da budete bliži građanima. Ova autistična politika pogubna je pre svega za njih, nije ni dobra slika o Srbiji, ali Bože moj... Nije prvi put da oni pokušavaju da pošalju ružnu sliku o Srbiji u svet. Ne verujem da će to dovesti do krize institucija, verujem da će izbori proteći u najboljem redu. Da će svi koji žele da učestvuju na izborima na njima i učestvovati mirno, demokratski, da će građani koji žele da glasaju da iskoriste svoje ustavno i biračko pravo to moći i da urade. I da ćemo dobiti vlast onakvu kakvu građani žele. Bojkot je način da pobegnete od realnosti i njihov pokušaj da pobegnu od suda javnosti, suda realnosti. Verujem da su i oni svesni koliko su sami sebi štete naneli sa svim ovim postupcima izjavama i delima koji su činili proteklih meseci. Svaki njihov takav postupak im bukvalno odnese nekih 10.000 glasova. Ljudi preziru nasilje, mrze te govore pretnji, vređanja želja i pozivanja na nasilja. Ovi će da udaraju šamere, ovi nose vešala, ulaze fantomkama i motornim testerama u RTS, ovi ruše saobraćajni znak, zaustavljau gradilište. Onaj švercije lovu preko granice, onaj tvitzuje s Balija, to je toliko neukusno i to najbolje govori o njima samima. jako greše ako mislie da građani Srbije hoće takvu politiku.

Mediji spekulišu da ćete posle izbora biti na nekoj višoj poziciji, gde vidite sebe nakon izbora?

- Mislim da ja obavljam vrlo veliku funkciju. Da sam veoma srećan i ponosan, osećam se i privilegovan time što sam gradonačelnik Novog Sada, mog grada i što sam potpredsednik moje stranke. Moje ambicije su veoma ispunjene i ja se osećam ispunjen i trudim se da na najbolji mogući način odgovorim na oba zahteva. Radeći ovaj posao, evo ulazim u osmu godinu i evo 4 godine sam potpredsednik stranke, verujem da ću marta ili aprila 2020. godine biti deo pobedničkog tima SNS i ja ću biti zadovoljna time.

Bilo je u poslednje vreme trzavica na relaciji SNS-SPS, mnogi naprednjaci su otvoreno prozivali i druge koalicione partnere, kako ste vi zadovoljni saradnjom sa koalicionim partnerima, da li su vam oni lojalni?

- Slušajte, uvek je lako biti u hladovini velikog brata ili stabla, njima je najlakše da najteže odluke i stvari donese predsednik Vučić, a oni opet da participiraju da su tu negde ili da neke pluseve probaju da pripišu sebi. Kao što gospodin Dačić pokušava da sve što je dobro u međunarodnoj politici i međunarodnim odnosima pripiše sebi. Tako kaže da je rezultat povlačenja priznanja tzv Republike Kosovo rezultat samo njegovog rada. To je pre svega autoritet i ugled koji predsednik države ima. Ne kažem da nije radio i on, ali ne možete da kažete da je sve to ministar spoljnih poslova sam izneo bez angažmana najuglednijeg čoveka iz ove države i čoveka koji ima najveći međunarodni autoritet a to je predsednik.

Znači li to da će biti nekih promena u odnosu sa koalicionim partnerima?

- Ja mislim da ćemo mi morati nešto korektivno izaći pred koalicione partnere, a pred naredne izbore. To nije nikakvo kažnjavanje, ponižavanje, to je jedan vid korekacije u skladu sa realnošću i rezultatima iz prethodnih perioda. Mi se, kao što vidite ne svađamo, nismo nikoga oterali, ali mislimo da prosto moraju neke srazmere da se definišu. SNS je uvek bio i više nego dobar partner i na uštrb sebe smo pomagali i čuvali mlađe partnere. Nije poenta da je samo SNS u vladi i da samo on donosi odluke već smo želeli da u mnogim pitanjima napravimo što širi konsenzus i da se više glasova čuju u Srbiji.

foto: Espreso



Videli smo da ste dobar i ribolovac?

- Mislim da sam najbolji među političarima. Mislim da Šarčević tvrdi da je bolji ribolovac, ali mislim da nije. Mahom su političari ranije išli u lov, od Obrenovića, Karađorđevića, Tito je pola radnog vremena proveo u lovu.

Koliko je bio težak Šaran koji ste ulovili?

- Nije mi to bila najteža riba koju sam ulovio, mislim da je bio težak 12 ili 13 kilograma upecana je tu u Bačkoj, na jednom jezeru blizu granice sa Mađarskom. Volim ribolov, mene voda, reka, jezero stvarno smiruje i tu nađem neki svoj mir. Tu mi je momenat kada mogu da budem sam sa sobom, tu ne pričam o politici, već o svim drugim životnim stvarima. Moj otac nije nikada pecao, cveć sam tu ljubav poprimio zahvaljujući drugarima koji su me vodili. Mlađi sin želi stalno da ide sa mnom na pecanje, ali ne mogu uvek da ga povedem. Treba vremena za to, to je najveći problem.

(Kurir / Espreso.rs)

Kurir