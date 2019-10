MILOŠ VUČEVIĆ: Ivica Dačić uzima Vučićeve zasluge

Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ocenio je da šef diplomatije Ivica Dačić uzima zasluge predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i da nisu zbog lidera socijalista povlačena priznanja Kosova.

Naime, Vučević je, komentarišući saradnju sa koalicionim partnerima i trzavice na relaciji SNS-SPS, u intervjuu za portal Espreso rekao:

SNS je dobar partner... Miloš Vučević foto: Nemanja Nikolić

Ugled predsednika

- Slušajte, uvek je lako biti u hladovini velikog brata ili stabla, njima je najlakše da najteže odluke i stvari donese predsednik Vučić, a oni opet da participiraju da su tu negde ili da neke pluseve probaju da pripišu sebi. Kao što gospodin Dačić pokušava da sve što je dobro u međunarodnoj politici i međunarodnim odnosima pripiše sebi. Tako kaže da je rezultat povlačenja priznanja tzv. republike Kosovo rezultat samo njegovog rada. To je, pre svega, autoritet i ugled koji predsednik države ima. Ne kažem da nije radio i on, ali ne možete da kažete da je sve to ministar spoljnih poslova sam izneo bez angažmana najuglednijeg čoveka iz ove države i čoveka koji ima najveći međunarodni autoritet, a to je predsednik.

Prozvan... Ivica Dačić foto: Profimedia

Konsenzus

Na pitanje da li to znači da će biti nekih promena u odnosu sa koalicionim partnerima, Vučević je rekao da misli da će SNS morati „nešto korektivno izaći pred koalicione partnere, a pred naredne izbore“:



- To nije nikakvo kažnjavanje, ponižavanje, to je jedan vid korekcije u skladu sa realnošću i rezultatima iz prethodnih perioda. Mi se, kao što vidite, ne svađamo, nismo nikoga oterali, ali mislimo da prosto moraju neke srazmere da se definišu. SNS je uvek bio i više nego dobar partner i nauštrb sebe smo pomagali i čuvali mlade partnere. Nije poenta da je samo SNS u Vladi i da samo on donosi odluke, već smo želeli da u mnogim pitanjima napravimo što širi konsenzus i da se više glasova čuje u Srbiji.

Kurir.rs/D. Z. Foto: Nemanja Nikolić

Kurir