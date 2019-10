UVEK SPREMNI DA KAŽU NARODU ISTINU! Selaković: Za ovih 11 godina SNS na čelu sa Vučićem Srbima je morao da prenese i neke BOLNE vesti

Član predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković kaže da je možda najveći rezultat i tekovina SNS, za 11 godina postojanja, to što su uvek spremni da kažu narodu istinu po svim pitanjima, makar ona mnogo bolela.

Selaković je rekao da su njihovi prethodnici lagali narod i da su dešavanja devedesetih godina direktna posledice toga što se građanima nije govorila istina u mnogim situacijama kada su oni morali da je znaju.

- Zamagljivali smo sebi vidike, stvarali fantazije od priča koje nisu imale veze sa realnošću, gubili smo istorijske šanse. Osnivanje SNS, dolaskom na vlast, a naročito od 2014. godine jeste ozbiljan trenutak susret Srba i građana Srbije sa samima sobom, gde smo rekli šta hoćemo, šta nećemo i na koju žrtvu smo spremni da nešto postignemo, rekao je Selaković.

Dodaje da se SNS dolaskom na vlast suočila sa teškom ekonomskom situacijom "privrednim sunovratom", ali i teškim pitanjima Kosova i Metohije.

- Suočili smo se sa činjenicama, tadašnjom ekonomskom situacijom koja nije bila nimalo laka. Rekli smo ljudima: ako sada ne smanjimo plate i penzije doći ćemo u situaciju kao Grčka, da ih 12 puta za redom smanjujemo. Građani su mu (Vučiću) poverovali. Tu je počelo da se gradi jedno ozbiljno poverenje između građana i naše stranke i čoveka koji je stranku vodio i vodi je i danas, naveo je Selaković.

Navodi da je stranka nastala u teškom vremenu za Srbiju i trenutku istorijske prekretnice i da je SNS logičan rezultat višestranačja u Srbiji, koji je započeo devedesetih godina.

- Uveli smo nekoliko ozbiljnih principa u funkcionisanje srpske politike, a predsednik Vučić je najzaslužniji za to. Prvi princip je da kakva god da je istina, građanima smo dužni da je saopštimo. Zašto to nisu radili ljudi pre Vučića? Očigledno im je nedostajalo nešto od karaktera, od političkih osobina koje on ima, rekao je Selaković.

Dodao je da je pitanje KiM višedecenijsko ''zabijanje glave u pesak'', da se aktuelna vlast suočila sa činjenicama, pogledala "istini u oči" da bi shvatili svoju realnu poziciju i uložili maksimalne napore da je poboljšaju i vide da to daje rezultate.

Za predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića kaže da je ozbiljan političar i da ga je možda najbolje opisao bugarski premijer Bojko Borisov kada je rekao: "Brat Aleksandar imaš si golema grbina!".

- Time je mislio na velika leđa da primi teret odgovornosti, težinu političkog nasleđa, propuštenih šansi, promašenih investicija, rekao je on.

Dodaje da je SNS držatvorna stranka što se, kaže, vidi po rezultatima njene vladavine i da se politika te stranke sažima u pet tačaka o kojima je govorio i njen predsednik.

- Po svaku cenu čuvati mir i stabilnost, zatim čuvati suverenost i nezavisnost Srbije, da ne smemo nikada da zanemarimo nužnost ekonomskog razvoja naše zemlje, zatim demografski spas i obnova Srbije, kao i okrenutost budućnosti, naglasio je on.

Napomenuo je i da je SNS prva stranka koja je uvela u svakodnevnu političku praksu ozbiljan odnost prema prošlosti, žrtvi, svakoj nepravdi.

(Kurir.rs/Tanjug)

