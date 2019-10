NAPREDNJACI PODRŽAVAJU REZOVE U STRANCI: Čistimo SNS od lopova i neradnika

Jasni: Funkcioneri vladajuće stranke podržavaju najavu Aleksandra Vučića, koji je rekao da ova partija iz svojih redova mora da izbaci one koji se bore samo za lične interese. Šansu pružaju i novim licima

Predsednik SNS Aleksandar Vučić najavio je kadrovske promene u partiji, poručivši da iz svojih redova moraju da izbace one koji su se borili samo za lične interese. U vrhu stranke to složno podržavaju i za Kurir ističu da u stranci nema mesta za neradnike i lopove, tj. one koji su člansku kartu SNS koristili kao karticu za prebacivanje državnog novca u svoje džepove.

Posle velike čistke šansu će, kažu, dobiti obrazovani, vredni i mladi ljudi, koje će uvoditi u posao kako bi mogli da preuzmu odgovornost za vođenje države posle predstojećih izbora, koji se očekuju u martu ili aprilu.

I SNS mora da se menja

Vučić je, naime, rekao je da je važno da se članovi ne opuštaju i da funkcioneri pokažu da im je interes naroda iznad svega.

- Treba da se borimo za narod i sklonimo iz naših redova one koji se bore za sebe, a ne narod - kazao je on u nedelju tokom proslave rođendana SNS.

foto: Ana Paunković

Član Predsedništva SNS Zorana Mihajlović uverena je da je Vučić mislio na to da u SNS i vlasti ne treba da bude mesta za nesposobne, neobrazovane i za neradnike, jer državu mogu da vode samo oni koji znaju kako da rešavaju probleme i koji imaju viziju kuda Srbija treba da ide:

- Za mesto u SNS treba da se boje svi oni koji misle da je članska karta stranke kartica za podizanje keša iz državnog budžeta kako bi se punili sopstveni džepovi. I, naravno, kako se Srbija menja, tako i SNS mora da se menja.

Briga i razumevanje

Normalno je, kako tvrdi potpredsednik SNS Miloš Vučević, da dolazi do promena u stranci, što je preduslov održive vitalnosti stranke:

foto: Nemanja Nikolić

- Da SNS predstavljaju ljudi koji rade i bore se za svoje građane, komšije, da razgovaraju o svim temama sa narodom, da pokažu brigu i razumevanje... Razlog za strah imaju oni koji su napustili ove principe ili su otišli nekim drugim putem.

I Jadranka Joksimović, internacionalni sekretar SNS, kaže da su unutarstranački izbori svakako legitiman i demokratski način kondicionog osnaživanja političkih partija:

- I SNS se u tom smislu na ozbiljan način priprema i za predstojeće izbore, jer godine pred nama traže odlučnost, energiju i entuzijazam i, pre svega, posvećenost odlučno rešenom radu za dobrobit građana i zemlje.

Anđelković

KORISNO JE PROVETRITI PARTIJU foto: Media Centar Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da je SNS dolaskom na vlast dodatno narastao i privukao mnoge koji u tome vide šansu za lično bogaćenje.

- Kako SNS ne bi prerastao u preduzeće, neophodno je s vremena na vreme provetriti partiju, osvežiti novim kadrovima i odstraniti one koji se rukovode samo sopstvenim interesima.

Kurir.rs/Biljana Bojić Foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Kurir