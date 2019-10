EKSKLUZIVNO! PROFESORI KOJI SU ISPITIVALI DOKTORAT SINIŠE MALOG: Trpeli smo pritiske ali smo radili po zakonu

Članovi komisije koja je ispitivala validnost doktorata ministra finansija Siniše Malog radili su pod pritiscima, ali su, uprkos tome, sve odradili u skladu s propisima! Ovo se zaključuje nakon uvida u njihovu mejl-prepisku, koju Kurir ekskluzivno objavljuje.

Profesor Univerziteta u Rijeci Vinko Kandžija, profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Tomaž Čater, profesor Dragan Mikerević sa Ekonomskog fakulteta u Banjaluci i profesor Beogradske bankarske akademije Dejan Erić uradili su detaljnu analizu rada Siniše Malog i utvrdili da definitivno nije reč o plagijatu.

Iscrpni rad

Međutim, u međusobnoj prepisci otkrivaju šta su sve trpeli tokom iscrpnog rada.

Čater je svojim kolegama pisao da bi se najradije „maknuo iz ovoga“ jer dobija pitanja novinara i najave da će biti predmet etičke analize Senata Univerziteta u Ljubljani.

- Ne znam šta sam učinio da bi o meni govorila Etička komisija. Znam da sam pošten profesor i da mi više to nije potrebno. Da sam hteo takav život, otišao bih u politiku. Ako se negde o doktoratu odlučuje na osnovu političkih kriterijuma, u tim pričama ne želim da učestvujem. Ako postoji mogućnost da nisam više uključen u političke sukobe u Srbiji, jer čak ni u Sloveniji ne želim da budem deo politike, onda molim da me izostavite. Ali ako smatrate da to nije fer, onda mogu potpisati dokument u kojem se naše mišljenje ne menja - naveo je Čater i dodao da će potpisati samo dokument u kojem stoji da su svoj posao odradili korektno i da iza toga stoje.

Rad je čist... Siniša Mali foto: Beta/Miloš Miškov

Bez većih propusta

Mikerević je istakao da ne poznaje Sinišu Malog i da je njegov rad pročitao četiri puta i, kako kaže, nigde nije uočio da je bilo većih propusta.

- Pošto su Komisiju birale tri institucije u Srbiji, izbor članova Komisije, nas profesora, rizik je tih institucija. Mi smo opsežno izneli naš stav i jasno i nedvosmisleno ukazali na podudarnost teksta, dali svoju ocenu da to nije presudno uticalo na potvrđivanje ili pak odbacivanje postavljenih hipoteza - naveo je Mikarević.

Kandžija u jednom mejlu ističe da stav komisije neće biti promenjen.

- Moj stav je da smo mi već dali svoje mišljenje i da treba da se pridržavamo tog mišljenja. Po mom dubokom sudu, nemamo šta niti dodavati niti oduzeti - zaključio je Kandžija.

Zasedali na FON

JAVNA OPOMENA, ALI NIJE PLAGIJAT

Na FON je juče bila sednica Naučno-nastavnog veća na kojoj je bilo reči o doktoratu ministra Malog. NNV FON je usvojio izveštaj Etičke komisije FON o ministrovom radu, pa tako i istovremeno predlog da se Malom izrekne javna opomena zbog „neakademskog ponašanja prilikom izrade doktorata“. Ovim su definitivno potvrdili da doktorat ministra nije plagijat.

