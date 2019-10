DOBIO SI PARE DA ZAMLAĆUJEŠ LJUDE, A POSLE BEŽANIJA KOD TVOJIH JE*AČA! Lukas kao niko isprozivao Jeremića: Sve što znam o tebi ću reći jer te se ne bojim! Ajde da čujemo kako se častite kada "VODITE LJUBAV" TI I TVOJ ŠKOLSKI DRUG...

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić zgrozio je jednim od svojih poslednjih tvitova, kada je pevaču Acu Lukasu poručio "Gorećeš u paklu", uz snimak na kom pevač izvodi pesmu "Ovo je Srbija" na proslavi 11. rođendana SNS.

Lukas mu nije ostao dužan.

Odgovorio mu je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu a mi vam odgovor prenosimo u celosti.

"Dakle, Vuče (zecu) Jeremiću. Kako da shvatimo ovu tvoju "demokratsku pretnju", gde kažeš nekome, (meni), nekome ko ne misli isto kao ti, nekome ko podržava ljude koji vole svoju zemlju i rade za svoju zemlju, nekome ko takođe voli svoju zemlju, da će taj goreti u paklu? Pa ako si utripovao da si nekakav Tarabić ili Nostradamus i slično, to bi i mogao da akceptiram, kao ti proričeš sudbinu, a znamo koliko si, tj. nisi normalan, mislim da bi to bilo legitimno! Ali za F odeljenje!

Ali, ako ovo shvatimo kao određenu pretnju da po eventualnom tvom dolasku na vlast, što je, naravno, i ti to znaš, nemoguće, ali ajde, ako tako shvatimo, to znači da bi ti kao vlast sve one koji nisu politički i bilo kako na tvojoj strani, ti spalio na nekakvoj lomači i slao u pakao? Sva sreća, pa je tvoj dolazak na vlast toliko nemoguć da ne bi mogla ni kvota u kladionici da se odredi! U takve bajke ni ti ne veruješ zato i praviš ovakve tupave izlete, pa ćeš sada morati da me trpiš na grbači jer nisi svestan za kakvu si se trofaznu žicu ogoljenu uhvatio kada si mene prozvao?

foto: Dragan Kadić

Šta ti je smetalo? Pesma "Ovo je Srbija"? Šta je trebalo da pevam? Ovo je Albanija? Ti bi to više voleo? Pare koje si dobio za tako nešto ćeš morati da pravdaš kod onih što su ti ih dali, ali, Jeremiću, juče je cela Srbija bila u Novom Sadu, a ti si bio kod kuće i ti si goreo, ne u paklu, nego od muke, jer na tvojim skupovima ni lasom ne možeš da nahvataš više od desetak radoznalih prolaznika!

Nego, jesi li ti to mene hteo da uplašiš? Da vidiš samo kako sam se naježio! Ja mogu i da gorim u paklu, ti čak ni to ne možeš jer količina smrada i kontaminacije koje bi proizvelo tvoje sagorevanje čak je i za pakao nepodnošljiva! Ti nećeš ići u pakao jer tvoj pakao je tvoj bedni i neuspešni život!

I ja ti želim da što duže živiš jer ćeš tako biti sve nesrećniji, kada shvatiš da ti ništa za rukom ne polazi, kada shvatiš da ni penzionere na Kalemegdanu ne možeš da pobediš u dominama. Probaj da se kandiduješ za predsednika kućnog saveta, i to ćeš izgubiti. A pretpostavljam da živiš u kući, znači, ni tvoji ukućani ne bi glasali za tebe!

Sram te bilo, bolesniku jedan sa iskrivljenom facom, psihopato, da ti nekome kažeš da će goreti u paklu, zašto, zato što nije pi*ka izdajnička kao ti? Jado jedna, idi i čekaj da ti neko da lopovske da se popneš na trotoar, a o predsedniku ne sanjaj, glupane, između ostalog, nema te predsedničke govornice iza koje bi se ti video! Možda da se kandiduješ u državi Liliput, ali ona postoji samo u knjizi! Dok Liliputanci, izgleda, postoje, kada vidimo tebe! Idi pitaj nekog plastičnog hirurga da li se radi nadogradnja tela, pa te pare izdajničke uloži da i ti jednom izgledaš kao odrastao čovek, a ne kao retardirani štreber!

I na kraju, taj pakao u koji me ti šalješ je Vrnjačka Banja, za pakao iz koga bi me poslao kada si ti ili tebi slični na vlasti, tako da mi, veruj mi, ne bi teško pao! Ali pošto ćeš ti da pobediš na izborima, ali recimo za najodvratniju njušku, ja se ne sekiram! Ni sa kakvim pozdravom, m'rš, Sotono!"

Vuk Jeremić je u nastavku tvita ponovo aludirao da će Lukas "goreti u paklu"...

"Svima koje je uznemirio moj komentar proslave SNS. Drogirani delikvent sa tamnim naočarima peva o grobovima ratnika sluđenoj gomili dovezenoj autobusima. Direktan TV prenos toga ide celoj naciji. Mene ovo neodoljivo asocira na pakao. Vas?", napisao je Jeremić na Tviteru.

Svima koje je uznemirio moj komentar proslave @sns_srbija:



Drogirani delikvent sa tamnim naočarima peva o grobovima ratnika sluđenoj gomili dovezenoj autobusima. Direktan TV prenos toga ide celoj naciji.



Mene ovo neodoljivo asocira na pakao.



Vas? pic.twitter.com/AFphjg1JJn — Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) October 29, 2019

I na to je Lukas rešio da mu odgovori.

"A na šta ti podsećaš? Neodoljivo sigurno ne podsećaš ni na šta! Ali zato ću ja tebe da podsetim da, kada vređaš ovako bezočno, onda dobro paziš šta pišeš! Dakle, kako te nije sramota da ti nekoga nazivaš delinkventom, lopužo jedna, belosvetski korumpirani prevarantu i izdajice svoga naroda! Protuvo kakvu srpski narod nije imao od pamtiveka! Ti nekoga nazivaš delinkventom?A o drogi? Ti nekoga nazivaš i karakterišeš da je drogiran? A ti koristiš drogu od koje, kad je uzmeš, nisi drogiran? Ja sam davno bio hrabar, pa sam priznao, a ti nemaš muda da priznaš, pa onda misliš da smo mi svi ludi, pa ćeš prozivkom sebe prikriti?

foto: Zorana Jevtić

Narkomančino, ajde da čujemo kako se častite kada "vodite ljubav" ti i tvoj školski drug i prisećate se školskih dana onih lepih devedesetih! Ne obmanjuj narod i kaži zašto si ovde, kaži koji je tvoj zadatak, kaži koliko si plaćen miliona da bi organizovao jedan od pet miliona! Majmune, iskrivljena cvikovana spodobo, na svaku tvoju uvredu od mene dobijaš deset! Pi*kice, devojčice, dođi i stani ispred mene, pa me vređaj, budi muško (iako sam čuo da si u vezi devojčica), ali ti to ne smeš!

Ti si pi*ka izdajnička! Mene pljuješ što imam svoje opredeljenje, a što ne pljuješ Sergeja, pa i on je opredeljen! E, govno jedno, dobio si pare da zamlaćuješ ljude, tvoje ljude, tvoj rod, pizdo jedna! A onda, kad napraviš sranje, bežanija u Ameriku, kod je*ača tvojih! A za narod te boli ona stvar! Sva sreća, pa ti se to neće ostvariti!

Uzgred, pesmu "Ovo je Srbija" sam izdao još '95. godine, junačino! Al' šta ti znaš o ratnicima i o bilo čemu kad si ti i fizičkog bio oslobođen! I da znaš, ja te se ne bojim, ni tebe ni tvojih belosvetskih protuva sa kojima sarađujes da bi upropastio sve što valja u Srbiji i da bi napravio haos! Tako da znaš da, za razliku od svih, sve što znam o tebi ću reći jer te se, pi*ko jedna, ponavljam, ne bojim! A ti nastavi da vređaš, smrade balavi! Ne možeš mi ništa!

Sećaš se kada si me pre nekoliko godina video u avionu i hteo si da mi se javiš, ali ja tebi nisam? Uvek si mi bio odvratan! E, sećaš se, prostaku, da si tada izuo cipele i podigao noge u biznis klasi! Kao najveći kulov!"

