KRAJ EVROPSKE ILUZIJE: Umesto punopravnog članstva EU za Srbiju razmatra samo ekonomsko partnerstvo

Šef diplomatije Ivica Dačić i ministarka evropskih poslova Jadranka Joksimović

na najave da će EU Srbiji najverovatnije, umesto punopravnog članstva, ponuditi drugačije modele partnerstva, kažu da Srbija ovakvu ponudu ne bi prihvatila.

Sve ili ništa

Novi modeli, kako pišu mediji, podrazumevaju da se zemljama kandidatima umesto proširenja ponudi ekonomska integracija bez formalnog članstva.

O novim modelima već pregovaraju Francuska i Nemačka. Pominje se model sektorske integracije u EU, da država po zatvaranju svakog poglavlja u potpunosti uđe u sistem EU, a drugi je „norveški model“, po kom bi zemljama, umesto članstva u EU, bilo ponuđeno članstvo u Evropskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) i Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), čije su članice Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska, koje nisu u EU.

Joksimovićeva ističe da su „reciklirane ideje i vizije koncepta privilegovanih partnerstava namesto punopravnog članstva, koje nezvanično kolaju u medijima i u Briselu, samo još jedan probni mehur pojedinih država članica da se najslabije karike iz regiona upecaju i počnu da razmišljaju o odustajanju od punopravnog članstva“.

- Srbija se neće upecati, to je, nadam se, već svima jasno - istakla je ona i dodala da je ta ponuda ranije izneta Turskoj, kao zamrznutom kandidatu, i da u suštini nije značila ni privilegije ni partnerstvo:

- Imajući u vidu da je Srbija duboko u procesu pristupnih pregovora, ovakve ideje ne samo da su neprihvatljive već izazivaju nepoverenje u pouzdanost EU kao partnera.

Ne žele nas u EU

Ivica Dačić u razgovoru za Kurir kaže da očigledno postoji razmišljanje da se zaustavi proširenje.

- To još nije zvanični stav, ali i ako se to desi, onda Srbija više nema obaveze u usklađivanju spoljne politike, kao na primer da uvede sankcije Rusiji. To je možda i bolje, da znamo na čemu smo. Ovako nas samo pritiskaju, a ništa ne nude kao perspektivu - kaže Dačić.

Politički analitičar Branko Radun nema dilemu, EU nema volje za proširenje.

- I na prošlom samitu nije bilo reči o evropskim integracijama, već o integracijama u okviru regiona. Međutim, iako nas neće u EU, neće ni da nas ispuste, ceo region, da se ne bismo okrenuli nekome drugom, Rusiji ili Kini. Ti modeli su samo ponuda iz straha da ne okrenemo potpuno leđa EU - kaže Radun, dok analitičar Zoran Spasić kaže da pominjanje modela partnerstva umesto članstva predstavlja kraj iluzije puta u EU.

- Indirektno jeste, ali niko nema hrabrosti da nam kaže to u oči. Svi ti modeli imaju za cilj da stvore veštački stav da je to dobro - kaže Spasić.

Ucene i zamazivanje očiju

„BALKANSKA UNIJA“ BILA ALTERNATIVA Bečki dnevnik Prese pisao je da bi alternativa proširenju EU mogla biti formiranje „balkanske unije“. Modeli koji se sada pominju bili bi prvi predlozi koje nudi EU, a od koje su se do sada mogla čuti samo uslovljavanja. Jedno od takvih je i da će Srbija morati da napusti, raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom kad postane deo Unije. Srbija je 25. oktobra potpisala pomenuti sporazum. Sugerisano nam je i da ćemo morati da uskladimo bezbednosnu i spoljnu politiku sa ostalim zemljama članicama, što bi značilo i uvođenje sankcija Rusiji.

