VUČIĆ O REGIONU: U se i u svoje kljuse, samo u bloku smo jači

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da region može mnogo toga zajednički da izdejstvuje za svoje građane, i dodao da je podršku za jačanje regionalne saradnje dobio i od jednog predstavnika zemlje od koje to nije očekivao.

Na večeri lidera Zapadnog Balkana i visoke predstavnice EU Federike Mogerini insistirao je, kako je preneo novinarima, na regionalnoj saradnji.

"Tu sam podršku dobio od jednog predstavnika zemlje od koje nisam oceckivao. Zbog toga sam veoma srećan, jer to otvara još snažnije perspektive za razgovore o tešnjoj regionalnoj saradnji. Mislim da ljudi konačno počinju da razumeju značaj regionalne saradnje", rekao je Vučić novinarima nakon večere u Briselu.

foto: Predsedništvo Srbije

Vučić veruje da region može mnogo toga zajednički da izdejstvuje za građane što za ljude znači viši životni standard, bolju atmosferu u regionu.

On je rekao da se nada usporavanju odlaska mladih ljudi iz regiona jer to je uslov bez presedana za bilo kakav napredak u daljoj budućnosti".

"Mislim da smo imali dobre i otvorene razgovore i mislim da nikada otvoreniji razgovori nisu bili", rekao je Vučić i dodao da je tokom večere iskreno rekao da su države regiona ranije gledale uvek kako da pobede svoga komšiju i kako u razgovorima sa Evropljanima da kažu nešto lošije i o njima, a sve praveći se kako brinu za budućnost regiona.

"Verujem da dolazi vreme u kome nećemo koristiti priliku da jedni o drugima govorimo sve najgore već naprotiv da razumemo da kao blok možemo da dobijemo mnogo više nego što je to bio slučaj do danas", dodaje on.

Vučić je naglasio da Srbija ne menja strateško opredeljenje, da je njeno strateško opredeljenje ulazak u EU, ali da taktički mora da se prilagodi promenama u EU i da se ponaša pametno, odgovorno i da brine o svojim građanima.

"Srbija, ali i svi drugi sa Zapadnog Balkana nastavljaju svoj evropski put, nadamo se da ćemo jednog dana postati punopravni član EU, ali ono što je važno da se kaže je da mi dobro razumemo pomeranja koje postoje u samoj EU, da nije fer kada se menjaju pravila tokom nekog procesa, tokom neke utakmice, ali da na to moramo da se naviknemo", istakao je Vučić.

Mi smo mali, oni su veliki i u skladu sa tim, rekao je on, moramo da reagujemo.

"Ono što mi se čini da su svi shvatili to je da više moramo da se okrenemo sebi, "u se i u svoje kljuse" , kako sam ja to više puta rekao, i da razgovaramo kako međusobne barijere da otklanjamo, kako da u prvom redu očuvamo mir i stabilnost. To nije uvek lako zbog težih političkih prilika u pojedinim delovima našeg regiona, ali u svakom slučaju da razgovaramo i da sami pravimo što više prilika za razgovor", naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije kaže da se ono što se dešavalo tokom večere može da se podeli na dva dela, jedan je odnos prema EU, a jedan je odnos između svih na Zapadnom Balkanu.

"Koliko sam pesimista i koliko su svi pesimisti po prvom pitanju a čvrsto opredeljeni da idu ka EU, toliko verujem da ima nešto više optimizma za ovo drugo o čemu smo govorili, dakle lakši protok roba, ljude i usluga a nadam se u budućnosti i kapitala", istakao je Vučić.

On kaže da je ključan razlog što je danas u Briselu to što su Mogerini i Zzan Klod Junker uložili veliku energiju tokom prethodnih pet godina sa zemljama regiona, dodavši da "nije lako s nama raditi".

"Morate da pokažete respekt ljudima koji su uložili vremena i energije ali mi je drago da smo se videli i očekujem da ću imati još neku važniju posetu iz regiona u Beogradu do kraja ove godine", naglasio je Vučić.

Kaže, već je razgovarao o tome i sa predsednikom Crne Gore, i podsetio na predstojeći sastanak u Ohridu 10. novembra.

"Stvari tu neće ići lako, biće dva koraka napred jedan korak nazad ali za jedno tri četiri godine videće se veliki i jasan pomak. Verujem u tim odnosima", istakao je Vučić.

foto: Predsedništvo Srbije

Kako kaže i kada pitate Evropljane - šta će biti kada uradimo sve dobijamo- nema odgovora.

"Ajde da prekinemo da se lažemo. Dakle radimo reforme zbog naše zemlje, zbog naših ljudi, zbog životnog standarda, ali prilagođavamo se. Znate ako padne kiša na terenu više će te šutirati sa 25-30 metara nećete da čekate sa 7 ili 8 metara jer golman loptu ne može da uhvati. Menjaj taktiku. Tako i mi. Nije naša krivica jer je neko drugi promenio uslove. Menjaj taktiku i guraj šta može, nema druge filozofije", dodaje Vučić.

On je zaključio da za njega Srbija nema alternativu, te da je EU strateški smer, ali da niko ne može da zabrani sa kim će sarađivati.

"Sarađivaćemo i sa drugima. Nećemo da kupujemo gas tri put skuplju da bi neko bio zadovoljan pa da placamo reket ne znam kome. Ovde može da dobijemo gas za 280 dolara, a tamo da platimo 600 dolara, pa ne pada mi napamet. Tako niko ne može da razgovara sa Srbijom", izjavio je Vučić nakon večere sa Mogerini.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir