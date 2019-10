PREDSEDNIK SPASA ALEKSANDAR ŠAPIĆ ZA KURIR: I sam mogu do cenzusa

Predsednik Srpskog patriotskog saveza (Spas) Aleksandar Šapić kaže da će odluku o izlasku na izbore doneti u foto-finišu i da će prethodno sagledati svoju snagu jer neće da bude ničija vreća za udaranje.



U intervjuu za Kurir govori o trenutnom rejtingu saveza, izborima, ali i o neuspeloj koaliciji sa DSS.



Šta pokazuju rezultati, kolika je sada snaga Spasa?

- Teško je to sada reći, mislim da se krećemo tu negde oko cenzusa. Dosta ima do termina redovnih izbora i taj procenat uvek može da ode na jednu ili na drugu stranu, u zavisnosti od spleta različitih okolnosti.



Dugo su trajali razgovori između vas i predsednika DSS Miloša Jovanovića. Zbog čega dogovor nije postignut?

- Ne bih sad ulazio u detalje, ali moj stav je od starta bio da nema potrebe da se mnogo objašnjava ako ne dođe do dogovora, već da ukoliko do dogovora dođe, onda obavestimo javnost da nešto konkretno imamo. Jer ako nema ničega novog, nema potrebe da se o tome govori. U međuvremenu je ipak nekako plasirana vest da je DSS završio pregovore sa mnom i da nastavljaju svojim putem, a da je glavni razlog tome neka „nepristojna ponuda“ s moje strane. Uz činjenicu da je čitava priča i započeta nakon njihovog višemesečnog insistiranja na razgovoru, mogu vam izneti ukratko suštinu svog predloga, jer nema razloga niti da ga se stidim, a još manje da ga smatram“nepristojnim“.



Šta je bio problem?

- Moj predlog se zasnivao na tome da ukoliko se izađe na izbore, naše dve stranke formiraju novu organizaciju koja neće biti opterećena prošlošću i koju bih ja u budućnosti predvodio. Njima to nije odgovaralo, da li iz razloga što sam predložio novu organizaciju ili zato što sam smatrao da treba ja da je vodim, zaista ne znam, niti sam tražio da mi se to kaže. To je tad postalo potpuno nevažno. Epilog je da njima to nije odgovaralo i da su ipak odlučili da nastavimo svako svojim putem, što je sasvim u redu. Nije bilo nikakvih teških reči niti loših emocija i ja im želim svu sreću u njihovom daljem radu.

O čestom eksponiranju NEMA NAS MNOGO U JAVNOSTI

Spas postoji od 2018. i može da se primeti da se najviše eksponirate vi kao predsednik. Da li planirate da pojačate savez novim licima? - Ako uzmemo u obzir da u proseku imam dva do tri gostovanja godišnje na televizijama s nacionalnom frekvencijom, bilo bi pomalo mazohistički da i tih nekoliko nastupa razdvojimo na više ljudi, onda tek niko ne bi mogao da poveže da uopšte i postojimo, jer s tim iovako imamo problem.

