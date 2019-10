VUČIĆ SA EVROPSKIM PARLAMENTARCIMA: Mir, stabilnost i saradnja u regionu prioriteti Srbije (FOTO)

Predsednik Vučić čestitao je Tanji Fajon na izboru za predsednicu delegacije Evropskog parlamenta pri parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. On je pozitivno ocenio dogovor lidera zemalja članica o nosiocima najznačajnih funkcija u EU i izrazio nadu da će institucije EU i u novom sastavu nastaviti da podržavaju politiku proširenja i evropski put Srbije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU.

