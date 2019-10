KURIR TV STEFANOVIĆ O LAZARU KOJEG JE BASTAĆ MUČIO 9 SATI: Optužbe su izuzetno teške i treba da čujemo istinu! Nadam se da će tužilaštvo ispitati tvrdnje koje je Lešnjak izneo u jezivom svedočenju

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na današnjoj konferenciji za novinare u Palati Srbija, govorio je o požarima na jugu Srbije, dosadašnjem uspehu policije, Lazaru Lešnjaku koji je obelodanio da ga je Marko Bastać mučio, kao i o paljenju knjige Gorana Vesića...

Ministar Nebojša Stefanović rekao je na početku konferencije da je požar na Staroj planini u fazi potpunog gašenja.



"Naše jedinice rade na rešavanju ove situacije, angažovano je 103 vatrigasaca koji gase požar sve vreme, kao i 30 pripadnika Žandarmerije, određeni broj pripadnika policije opste nadležnosti i 17 radnika Srbijašuma. Dobrim i pravovremenim angažovanjem spasili smo velike šumske komplekse. Spasen je Strogi rezervat prirode Arbinje. Najveći deo požara se nalazi na strani Bugarske, sa kojima smo u stalnoj komunikaciji. U naredna dva dana možemo da očekujemo potpunu lokalizaciju", rekao je Stefanović.

foto: Ana Paunković

Ministar je rekao da su imali poteškoća sa vetrom, kao i da su angažovani helikopteri za gašenje požara.

"Naša vlada je obezbedila sva sredstva za korišćenje ruskog aviona Iljušin za gašenje požara i očekujem da narednih dana bude na terenu tamo gde naši helikopteri ne mogu da ugase požare", dodao je Stefanović.

On se zahvalio svima koji su učestvovali u početku u gašenju požara, koji su radili i noću i danju i predložiće da se neki vatrogasci nagrade Sretenskim ordenom.

Ministar Stefanović je potom predstavio rezultate MUP-a, rekavši da ova godina beleži inpresivne rezultate u prethodnih 30,40 godina.

"Pripadnici MUP za grad Beograd uhapsili 29 osoba vezanih za narko trafiking, zaplenili veću količinu droge. Izuzetan rad policije i hoću da im česttitam jer su kvalitetnim radom došli do rezultata", rekao je Stefanović.

foto: Kurir

Ministar je govoreći o paljenju Vesićeve knjige rekao da snimci pokazuju da aktivni član Đilasove stranke baš spaljuje knjigu. Naveo je da su u početku predstavnici opozicije govorili da njihovi članovi nisu učestvovali u paljenju knjige Gorana Vesića, već da su to učinili "podmetnuti članovi Srpske napredne stranke".

"Čuo sam te optužbe Marinike Tepić i Marka Bastaća da niko od njih nije učestvovao u paljenju knjige i da su to učinili neki ljudi iz SNS. I sada imate situaciju da kažu da nisu oni spalili knjigu, ali naravno da je Branko Miljuš organizovao da prate Gorana Vesića. A kada su spalili tu knjigu, snimaju to svojim telefonima, i kada je ta knjiga potpuno izgorela, onda prilazi Miljuš i kaže dosta je gorelo, da pređemo da linčujemo Vesića. Taj koji danas može da spaljuje knjige, šta je onda sledeće. Mene je zabrinulo to što je Đilas danas rekao da jeste njegov član spaljivao knjige, ali da će isti taj čovek ostati u stranci, i time je Đilas pokazaju šta zapravo misli o tome. Plaši me ta neko to uopšte izgovori i podržava takvu politiku", rekao je Stefanović.

1 / 8 Foto: Ana Paunković

Govoreći o kumu Marka Bastaća, Stefanović je rekao da tužilaštvo to treba istraži.

"Ja očekujem da nakon ovakvog užasnog svedočenja, nadležni organi reaguju. Taj čovek je uzbunjivač, prijavio nešto što smatra da je koruptivno delovanje, naveo jpš više krivičnih dela i tužilac je taj koji treba da odluči da vidi da li ima dovoljno činjenica za pokretanje postupka. Optužbe su izuzetno teške i treba da čujemo istinu, ponudićemo mogućnosti poligrafa ako zatreba", naglasio je Stefanović.

foto: Kurir

Stefanović je istakao da on nikada u životu ništa nije uradio protiv zakonita, kao ni bilo koji član njegove porodice.

Govoreći o otmici dečaka u Staroj Pazovi, Stefanović je rekao da je policija uradila svoj deo posla.

"Očekujem reakciju tužilaštva, i nadamo se da će kvalifikacija biti ozbiljna i oštra, jer to nikada više ne sme da se ponovi, jer ko uradi to mora da bude drakonski kažnjen", rekao je Stefanović.

(Kurir.rs)

Kurir