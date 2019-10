ĐILAS I BASTAĆ KONAČNO POKAZALI PRAVO LICE! Mirković: Poslednja dešavanja, ispovesti i priznanja signal su da institucije hitno reaguju i zaštite građane od pomahnitale kriminalne organizacije

Šef odborničke grupe SNS u Skupštini Beograda Aleksandar Mirković ocenio je da će današnji dan biti upamćen kao školski primer kako su "dva najobičnija kriminalca" Dragan Đilas i Marko Bastać, pokazali pravo lice i kakvu su budućnost ponudili građanima.

- O kakvim se lažovima i prevarantima radi, ponovo nas je uverila konferencija najgoreg gradonačelnika u istoriji Dragana Đilasa, rekao je Mirković i dodao da njegove laži idu od izjava da knjige nisu paljene, preko lažnog optuživanja da su to radili aktivisti SNS, pa do toga da prizna da su to ipak bili članovi njegove stranke.

Mirković ocenjuje da Đilas nije ni svestan da je potvrdio ono što SNS govori a to je da su "on i njegove pristalice fašisti spremni da pale knjigu samo zato jer je autor Goran Vesić".

Nakon fizičkih obračuna, pretnji, pranja novca, šverca veće količine novčanica strane valute, Bastać je mafijaško delovanje zaokružio mučenjem kuma jer mu nije doneo očekivani mito.

- Poslednja dešavanja, ispovesti i priznanja signal su da institucije hitno reaguju i zaštite građane od pomahnitale kriminalne organizacije presvučene u SzS, kaže on.

- Prosto je neverovatno da predsednik opštine vezuje, tuče, maltretira i davi nekoga i to zato što nije doneo novac od mita, kaže Mirković i dodaje da se nakon svega nameće pitanje šta bi Bastać, Đilas, Jeremić i Obradović tek radili da imaju neku veću moć ili širu vlast.

SNS nastavlja borbu za bolji život svih ljudi, ali i istinu koja će nedvosmisleno dokazati koliki su kriminalci Đilas i kompanija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir