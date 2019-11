IRENA VUJOVIĆ JASNA: Ljudima poput Đilasa i Bastaća mesto u zatvoru, a ne u javnom i političkom životu!

Predsednica opštine Savski venac Irena Vujović ocenila je da ljudima poput Dragana Đilasa i Marka Bastaća nije mesto u javnom i političkom životu, već u zatvoru, navodeći da su oni svoje funkcije iskoristili samo zarad ličnog bogaćenja i uništavanja naroda i države.

Vujović je to rekla kometarišući navode Bastaćevog kuma, Lazara Lešnjaka, koji tvrdi da je funkcioner SzS i predsednik opštine Stari grad Marko Bastać učestvovao u korupciji u vezi sa nelegalnom gradnjom na toj opštini, kao i da ga je zlostavljao.

"Sada isplivavaju javnosti do sada nepoznate stvari koje pokazuju njihovu još mrašniju kriminalnu stranu. U današnje vreme nemoguće je više obmanjivati narod kao što su to do odlaska sa vlasti oni radili, tako da za sve postoje dokazi, kao što je bilo i za paljenje knjiga, za koje su pokušali da optuže pristalice i članove SNS-a. Zloupotrebljavaju svoj položaj i vrše kriminalne radnje i torturu prema svojim najbližim saradnicima, kao što smo imali priliku da saznamo od Bastaćevog kuma Lazara Lešnjaka ,koji je proživeo psihičko i fizičko maltretiranje", rekla je Vujović i dodaje:

"Mučen je tako što je bio zaključan u podrum, vezan za stolicu sa kesom na glavi i prebijan. To je za svaku osudu, nedopustivo ponašanje za nekog ko predstavlja političku ličnost i vodi opštinu Stari grad. U situaciji Bastaćevog kuma može da se nađe i neko vama blizak ko je član te stranke ako se usudi da ima drugačije mišljenje od mišljenja Đilasa i Bastćaa, imaće posledice i pretnje po život. Oni koji mogu da zaduže svoju državu i grad, da oštete trudnice, da prete, da pale knjige, da vrše torturu i reketiraju svoje najbliže spremni su na sve. Pozivam nadležne organe da reaguju što pre i sankcionišu takvo ponašanje".

(Kurir.rs)

Kurir