SERGEJ TRIFUNOVIĆ UDARIO NA IVICU: Dačić me zove zbog svega i svačega

Lider Pokreta slobodnih građana Srbije Sergej Trifunović otkrio je da se čuje i razgovara sa predsednikom SPS i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Trifunović je kazao da ga šef socijalista zove bukvalno "zbog svega i svačega".

- U zadnjem razgovoru sa Ivicom Dačićem, pošto ima običaj da me zove zbog svega i svačega, obično kad ga ja ili Branislav Trifunović ispljujemo na televiziji: "Pa što opet, mi smo drugari".

Ja mu kažem "Dačiću, tvoja partija se zove Socijalistička partija Srbije, to je bilo još dok nisam ušao u politiku, to je bilo pre godinu i po dana, dakle levica. I ja sam sam za levicu Srbije učinio sam više nego ti i tvoja partija poslednjih 25 godina. Je li to tebi jasno? On mi spusti slušalicu i od tada se više nismo čuli - ispričao je Trifunović u emisiji "360 stepeni" na TV N1.

On je kazao da se aktivno bavi socijlistima, te da u PSG skupljaju građu o SPS u cilju da uništi tu partiju:



- Ja ću da se bavim SPS. Upravo sad se bavim SPS, u PSG, skupljamo građu da bi se bavili SPS, koja je fantastičan politički fenomen. Ja želim da je uništim i da, prosto, prestane da postoji. To je ozbiljna partija, u smislu oni su naslednici obne Komunističke partije. Oni imaju ozbiljne kadrove, ozbiljne resurse. I tu ima jako pametnih ljudi. pazite, tu sedi Peđa Marković. Ne znam zašto, ali sedi.



