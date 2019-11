DRAVNA SEKRETARKA BILJANA POPOVIĆ IVKOVIĆ ZA KURIR O BASTAĆU I ĐILASU: Samo kriminalci odbijaju odlazak na poligraf!

Kako komentarišete optužbe Lazara Lešnjaka, da ga je kum Marko Bastać, predsednik opštine Stari grad mučio, kao i Bastaćevo odbijanje poligrafa?

- Samo kriminalci odbijaju detektor laži. Iako to nije dokaz na sudu, odličan je

pokazatelj u istrazi da se utvrdi da li je neko kriv ili nije. Ali Bastać ne želi na

detektor laži i postavlja se logično pitanje, da li se plaši istine? Optužbe

Bastaćevog kuma su jezive i tužilaštvo treba temeljno da ispita sve navode.

Skandalozno je destruktivno i nasilno ponašanje Marka Bastaća, i to čoveka

koji obavlja javnu funkciju predsednika gradske opštine Stari grad i Đilasovog

predsednika gradskog odbora.

Preti šamarima, lomi Beograd, teroriše Beograđane, želi da linčuje Gorana Vesića, sačekuju ga po javnim garažama, dolaze mu ispred kuće. Nijedan normalan čovek ne podržava takvu političku ideju, ali Đilasu trebaju takvi, on okuplja ljude sa margine našeg društva kojima može da manipuliše i koji će biti slepi poslušnici i klimoglavci.

foto: Printscreen/TV Pink

Afera Krušik je izazvala veliku pažnju javnosti, kako komentarišete to što opozicija uzbunjivača Aleksandra Obradovića proglašava junakom?



- Preko Nebojše Stefanovića kao Vučićevog najbližeg saradnika ruše Vučića jer žele da zaustave dalji napredak i borbu protiv kriminala. Dokle Đilasova

bezobzirnost ide kako bi se dokopao državne kase, svedoči da je spreman da

optuži svoju zemlju da sarađuje sa teroristima. Marinika Tepić, portparol

Đilasove mržnje, drži konferencije koje su ništa drugo do deponije laži, žena

rekorder po broju stranaka i ideologija koje je promenila. Afera Krušik je laž i

podmetačina, još jedna u nizu, to je jedino što Đilas ume. Od špijuna žele da

naprave heroja, jer kako biste drugačije nazvali onoga ko je sistematično

skupljao poverljive podatke i protivzakonito se njima služio.

Da podsetim da mu je majka smenjena 2014. godine sa mesta direktora sektora finansija Krušika i čujem da sada radi u konkurentskoj kompaniji. Dojče vele je nedavno objavio da je nemačko tužilaštvo pokrenulo postupak protiv radnika Erbasa zbog sumnje da su "trećoj strani“ ustupili dokumente o dva projekta nemačke vojske. Napadaju me kada kažem da je špijun.

Pa kako Amerikanci, Nemci, Francuzi nazivaju one koji poverljive podatke iznose iz kompanija, dobrotvori? Dragan Đilas to radi da se ne bi govorilo kako je sve vreme dok je obavljao najviše državne funkcije, zgrnuo ogromno bogatstvo preko svojih privatnih kompanija na račun građana Srbije. Nije njemu do građana, nego do fotelje. Zato napadaju sve koji drugačije misle, glumce, pevače, sve kojima je jasno da su Aleksandru Vučiću građani iznad svega i koji nemaju problem da to kažu javno.

foto: Fonet

Bilo je i optužbi na račun navodnog kuma ministra Stefanovića Gorana Papića, šta je od toga tačno?



- Jedna od poslednjih podmetačina u Đilasovim medijima je isfabrikovana laž

kako je tobože kum ministra Stefanovića policajac pretukao nekog čoveka, iako je ministar odlučno demantovao da nema kuma u MUP-u. Setimo se, takođe, kako su falsifikovali vesti Raša tudeja i ubacili sliku ministra Stefanovića i njegovog oca, kako bi opravdali svoje lažne tvrdnje. Smeta im jaka policija koja beleži rezultate, samo zaplene narkotika dostižu 6 tona u ovoj godini. Smeta im jaka Srbija i njen napredak koji nije mogao da se ostvari za vreme njihove vlasti, jer su im lični interesi bili iznad građana.

Bili ste predmet uvreda opozicionih političara, ovih dana isto su doživele i premijerka Ana Brnabić, kao i ministarka pravde Nela Kuburović koja je u drugom stanju, da li su uvrede adekvatan način "političke borbe"?



- Patološka mržnja Đilasa, Obradovića, Jeremića i Bastaća nije poštedela

nijednu ženu koja im se suprotstvi stavom i mišljenjem. Za svakog normalnog

čoveka, trudnica je svetinja i samo poremećeni umovi mogu da izvrgavaju ruglu ženu koja donosi na ovaj svet još jedan život. To samo govori da su zarad povratka na vlast spremni na sve. Ne možete očekivati od Dragana Đilasa koji je prijavljivan policiji za nasilje u porodici da poštuje žene. Njegovi sledbenici ga u tom nepoštovanju slede, jer žele destabilizaciju i haotično društvo u kojem mogu da vladaju preko svojih laži. Danas Nela, sutra će biti neka druga žena. Mi na to ne smemo ostati nemi, mi ćemo na to odgovarati našim rezultatima.

foto: Ana Paunković

Na društvenim mrežama kruže snimci paljenja knjige zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, da li očekujete da počinioci odgovaraju?



- Laž je razotkrivena zahvaljujući njihovim snimcima sa društvenih mreža, što su građani mogli da vide, i da se uvere kakvi su lažovi Đilas, Marinika, Miljuš,

Bastać. Organizovan dolazak imao je za cilj provociranje nasilja na ulicama i

stvaranje atmosfere linča. Kao nacisti, zapalili su knjigu Gorana Vesića i nakon

toga orkestrirano optužili SNS da im je to podmetnuo. I nikom ništa, Đilas će

štititi svoje izgrednike koji su palili knjigu u 21. veku, samo da se ne pominju

njegove milijarde koje je preko leđa naroda prigrabio dok je bio na vlasti.

Kurir.rs/K. V.

Foto Ana Paunković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir