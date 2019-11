POKRENUT POSTUPAK PROTIV ĐILASOVOG PULENA: Tužilac ispituje don Bastaća! Zbog mučenja kuma i reketiranja preti mu 12 godina robije!

Više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je pretkrivični postupak protiv Marka Bastaća, predsednika opštine Stari grad i funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa!

Posle svedočenja Lazara Lešnjaka, Bastaćevog venčanog kuma i bivšeg bliskog saradnika, u kom tvrdi da se prvi čovek Starog grada brutalno iživljavao nad njim i da je reketirao građevinske investitore i brojne korisnike opštinskog budžeta, Bastać se suočava s ozbiljnom optužnicom koja bi mogla da ga pošalje na robiju dužu od deset godina, ocenjuju pravni stručnjaci za Kurir.

Zlostavljanje

Irena Bjeloš, portparol tužilaštva, izjavila je za naš list da je Više javno tužilaštvo poslalo nalog policiji da prikupi potrebna obaveštenja i proveri navode koje je izneo Lešnjak, inače nekadašnji član Opštinskog veća opštine Stari grad.

Advokat Nebojša Perović kaže da poslednja reč u kvalifikaciji navedenih radnji mora da se očekuje upravo od tužilaštva, i to nakon prikupljanja svih činjenica i okolnosti. Na osnovu Lešnjakovog opisa, Perović objašnjava za Kurir da bi se Bastaću moglo staviti na teret krivično delo zlostavljanja i mučenja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina, ali i primanje mita, za koje se izriče zatvorska kazna do čak 12 godina.

- U odnosu na finansije koje Lešnjak pominje, može se raditi o krivičnom delu protiv službene dužnosti - primanje mita, za koje je zaprećena kazna, zavisno od kvalifikacije, od dve do osam godina, odnosno od dve do 12 godina - kaže Perović.

Dugačak spisak

I advokat Nebojša Milosavljević smatra da su optužbe veoma ozbiljne i da bi, ukoliko se dokažu kao istinite, Bastać zaglavio robiju dužu od deset godina.

- Tu može biti čitav niz krivičnih dela. Tužilac bi mogao da se odluči za neko od krivičnih dela s elementima nasilja. Možda bi se to kvalifikovalo kao iznuda, a možda čak i kao razbojništvo, a za sve to je zaprećena kazna više od deset godina zatvora. Davanje i primanje mita takođe je ozbiljno krivično delo, za šta se izriču zatvorske kazne do deset godina - ocenjuje naš sagovornik.

Podsetimo, Lešnjak je otkrio da je, dok je radio u opštini, bio zadužen za praćenje divlje gradnje i preuzimanja reketa o kom se Bastać dogovorio s investitorima. Kada Bastaću nije doneo jednu od koverata, već ju je zadržao za sebe, nastao je pakao - pozvan je na sastanak, gde ga je Đilasov pulen devet sati mučio, tukao, davio kesom, šibao vijačom, držao vezanog za stolicu...

foto: Printscreen

NOVI DETALJI BASTAĆEVOG IŽIVLJAVANJA HTELI SU I DA IH ORALNO ZADOVOLJIM Lazar Lešnjak otkrio je da su Bastaćevi saradnici Andrej Belingar i Dejan Stojanović, u noći kad je maltretiran, imali čak i bludne misli. Kako je rekao, posle nekoliko popijenih flaša vina pomislili su na svašta. foto: Printscreen Facebook - Neko od ove dvojice je Marku Bastaću predložio da bi možda mogao da ih oralno zadovoljim. Sva sreća pa su od toga odustali - naveo je Lešnjak. Takođe, on je kazao da je u jednom trenutku došao i Bastaćev brat i da ga je, čim je ušao, udario i rekao da će mu se svašta desiti ako prijavi policiji. Lešnjak je zaključio da nikada nije pretpostavljao na šta je sve Bastać spreman. - Nikada to ne bih pomislio, zato sam ga i uzeo za kuma. On je čist primer one izreke daj čoveku dva dana vlast da vidiš kako će da se ponaša. Otkada je došao na mesto predsednika opštine Stari grad, počeo je skroz drugačije da se ponaša - kaže on. Nakon torture, Lešnjak se sklonio u Francusku, gde je proveo nekoliko meseci, ali i doneo odluku da se vrati u Srbiju i podnese prijavu protiv Bastaća zbog narušavanja ljudskih prava, zlostavljanja, mučenja i fizičkog maltretiranja, kao i za mito i korupciju u opštini Stari grad, čega je, kako tvrdi, bio svedok.

Kurir.rs / Ekipa Kurira

Foto: Stefan Jokić

Kurir