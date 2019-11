BIVŠI DIREKTOR POKRETA DVERI TVRDI: BOŠKO KO DESPOT Saradnicima seče glave

Slobodan Dimović, bivši direktor Dveri, kaže da se Boško Obradović, lider tog pokreta i jedan od osnivača

Saveza za Srbiju, ponaša kao srednjovekovni despot koji ne shvata da ne može da odseče glavu svom kmetu kad to poželi. Dimović kaže da Obradović, koji se navodno zalaže za pravnu državu, preti naokolo radnicima po sudovima i drugim institucijama da će ga zapamtiti kad dođe na vlast.

Boškovo ludiranje

- To kako Obradović shvata pravo i pravdu najbolje ilustruje način na koji sam ja izbačen iz Dveri. Ne samo da nije bilo nedvosmislenih dokaza o mojoj krivici nego nije bili ni procesa. Odatle i ne čudi Boškovo ludiranje i upadanje po sudovima, jer njegovo shvatanje prava se svodi na to da se na licu mesta presuđuje po njegovom htenju - napisao je Dimović u reagovanju NIN.

- Stranke i političari koji se zalažu za uspostavljanje demokratske države u svojim redovima drže srednjovekovnog despota koji nije u stanju da shvati da nije u redu da odseče glavu svom kmetu kad to poželi. Da ne govorimo o tome da je svim državnim i sudskim službenicima koji ne rade kako on želi zapretio obračunom kad dođe na vlast - nastavio je on.

Boškov preki sud

Dimović pita da li je to uređenje koje nudi građanima:

- Da se sruše sve institucije i da Boško na licu mesta presuđuje kao što je meni presudio? Da li je sloboda medija, o kojoj se stalno govori, to što su na TV Naša skoro cele tri ili četiri emisije bile posvećene pljuvanju mene lično?

Boško Obradović nije odgovorio na poziv Kurira.

Branko Radun OBRADOVIĆ BAHATOŠĆU UNIŠTIO DVERI Branko Radun, politički analitičar, podseća da je većina osnivača Dveri napustila taj pokret jer Obradović ne toleriše drugačije mišljenje. - Ovo nije prvi put da ljudi koji su bili u Dverima govore slične stvari, isto je bilo i s funkcionerima Vladanom Glišićem i Markom Jankovićem. Većina osnivača Dveri je napustila stranku ili su oterani iz nje. Obradović je svojim delovanjem uništio pokret - navodi Radun.

Kurir.rs / Katarina Blagović

Foto: Beta Branislav Bozic, Privatna arhiva

Kurir