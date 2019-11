VRH SNS ANALIZIRA ODNOSE S PARTNERIMA: Vučića napadaju, Dačić ćuti, skuplja poene i pravi rezervnu varijantu

Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zakazao je za sutra

sednicu Predsedništva SNS na kojoj će se raspravljati i o odnosima u vladajućem savezu pošto je sumnja u lojalnost koalicionih partnera pojačana posle otkrića da šef socijalista SPS Ivica Dačić koketira sa opozicijom. Pojedini naprednjaci čak smatraju da je vreme da SPS ide u opoziciju.

Lider PSG Sergej Trifunović, kako je Kurir juče pisao, otkrio je da ga Dačić zove „zbog svega i svačega“ i traži da ga ne napada u javnosti, jer su drugari, čime je, kako je ocenjeno, potvrđeno da lider SPS šuruje sa opozicijom sa liderom SZS Draganom Đilasom na čelu.

Narušeno poverenje

Zamera se i što SPS ćutke posmatra napade na Vučića i SNS, od kojih su pošteđeni Dačić i njegovi partijski drugovi. Pojedini funkcioneri SNS smatraju da su socijalisti prokockali poverenje koje im je ukazao Vučić kad ih je pozvao u vladajući blok, iako nije morao, jer su imali dovoljno mandata da sami naprave Vladu, te da im je mesto u opoziciji. Među njima je i poslanik i član GO SNS Dragan Šormaz, koji podseća da je još pre mesec dana zbog toga isprozivao Dačića.



- Tada su me napali da je to moje usamljeno mišljenje, lični stav, da nisam bitan, da sam stari šporet... Ja SPS ništa ne verujem! Oni su na vlasti od 1945, samo u raznim agregatnim stanjima! Oni su grupa ljudi koje interesuju samo privilegije, nemaju ni program, a izgubili su i ideologiju. Trifunović je daleko od cvećke, smatram da je osoba koja je potpuno zalutala u politiku, bez trunke političke pismenosti, ali verujem da ga je Dačić zvao! Iz iskustva kažem - Dačić to radi. Nije zvao mene, ali jeste druge za koje je mislio da mogu da utiču na mene - priča Šormaz i dodaje da SPS treba da stekne iskustvo u opozicionom radu.

Bitna mu pozicija

Pokazalo se, kako ističe, da dok se Vučić bavi teškim državnim pitanjima poput KiM, Dačić skuplja političke poene:



- Dačić je to oduvek radio, ali sada najviše na račun predsednika Vučića. Njemu je samo bitna pozicija i ništa više. MSP je razorio, ambasade su prazne. Pa pogledajte poslednji devetomesečni izveštaj skupštinskom odboru - na pitanje poslanika zašto nema slova jednog o Crnoj Gori, on odgovara: „Zato što nismo ništa radili sa CG?!“ A javno govori o regionalnoj saradnji! Pa kojoj? Vučić radi, a on se slika, putuje, peva i veseli se.

Predsednik IO SNS Darko Glišić izjavio je da saradnja sa SPS na lokalnom nivou varira od opštine do opštine.



- Videćemo šta će nam biti dalji koraci u odnosima s njima - poručio je on.

Branko Ružić

BORIĆEMO SE NA IZBORIMA, VIDEĆEMO ŠTA ĆE BITI

Funkcioner SPS Branko Ružić izjavio je da se ni na koji način ne dovodi u pitanje ni lojalnost ni iskrenost u komunikaciji i saradnji SNS i SPS:

- Umeša se tu ponekad neko poput novopridošlih političkih lidera, kao što je Sergej Trifunović, koji jedne nedelje priča da mu je SNS nudio pola miliona evra, posle priča kako Dačić zove i onda to neko iskoristi. Možda se to pogrešno shvati ili interpretira i onda nastane haos. Nema razloga za haos. Očekujem da se i mi pripremimo za izbore i da napravimo što bolji rezultat. Borićemo se za 15 procenata, pa ćemo videti šta će biti.

Jelena Vukoičić

SNS DA PROCENI LOJALNOST PARTNERA

Politikolog Jelena Vukoičić smatra da bi SNS trebalo da proceni lojalnost koalicionih partnera:

- SNS je najmoćnija stranka i naravno da bi mnogi želeli da budu na njihovom mestu. Ispostavlja se da su neki koalicioni partneri SNS spremni da zarad tog cilja koketiraju i sa opozicijom kako bi, u slučaju da na predstojećim izborima SNS ne dobije opet apsolutnu većinu, mogli da im okrenu leđa i pređu na drugu stranu.



