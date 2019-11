NOVI AMBASADOR SAD U SRBIJI: Amerika bi želela da se sporazum Beograda i Prištine završi uzajamnim priznanjem

BEOGRAD - Novoimenovani američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri izjavio je da ne planira da srpskim liderima drži lekcije već da se nada otvorenom dijalogu, a poručio je da se američki stav o Kosovu nije promenio i da SAD žele sporazum Beograda i Prištine koji se "u idealnim okolnostima" zasniva na uzajamnom priznavanju.

"Ne planiram da sa srpskim liderima imam pristup kao da ću da im držim lekcije. Nadam se otvorenom dijalogu, a kada bude potrebno da im kažem nezgodne stvari, reći ću ih direktno, u privatnim razgovorima, koliko god je to moguće, jer je na taj način diplomatski rad najefikasniji", rekao je Godfri za izdanje Politike od nedelje.

Govoreći o stavovima američkih izaslanika za Zapadni Balkan Metjua Palmera kao i za dijalog Beograda i Prištine Ričarda Grelena, on je naveo da obojica traže ponovno uspostavljanje dijaloga, ohrabruju i kako je izrazio nadu, pomažu Prištini i Beogradu da zajedno dodju do rešenja od kojeg će obe strane imati korist.

"Nešto što će biti dogovoreno na lokalu i što će trajati dugo jer je to važno za regionalnu stabilnost", rekao je Godfri.

Na pitanje da li je za Vašington ideja o prekrajanju granica uopšte na stolu i da li misli na priznanje nezavisnosti on je rekao da je važno da se dodje do suštinskih razgovora.

"Ovde bih morao da citiram Metjua Palmera koji kaže da o ovom pitanju nema crvenih linija niti blanko podrške. To je dobar način da se objasni kako Vašington pristupa ovom pitanju. Nećemo da definišemo način na koji dve strane, Beograd i Priština, treba da dodju do rešenja", rekao je Godfri.

On je dodao da je važno je da dodje do suštinskih razgovora Prištine i Beograda i da se treba rešiti svih mogućih prepreka kako bi se došlo do održivog rešenja koje bi doprinelo stabilnosti i prosperitetu regiona.

Prema njegovim rečima, "takse, kampanja povlačenja priznanja nezavisnosti, sve su to važni izazovi".

