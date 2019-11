PACOLI NIKOME NE MOŽE DA DRŽI LEKCIJE! Dodik o izjavi da Vučić ima samo jednu šansu: Pretnje koje upućuje predsedniku Srbije spadaju u red NEPRIHVATLJIVIH

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik ocenio je danas kao neprihvatljivu izjavu bivšeg ministra inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija, koji je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručio da ima "samo jednu šansu", a to je da prizna nezavisno Kosovo.

Dodik je rekao da je Pacoli čovek koji ne bi mogao da drži lekcije bilo kome i da pretnje koje upućuje spadaju u red neprihvatljivih stvari.

On je takođe istakao da "oni koji guraju priču o nezavisnosti Kosova moraju da računaju na to da i Republika Srpska isto tako razmišlja o svom statusu i budućnosti, bez obzira na to što neki drugi žele da to nije činjenica".

Dodik je podsetio da su u bivšoj Jugoslaviji svi mogli slobodno da se kreću, ali je dodao da je, imajući u vidu da su Albanci razbijali Jugoslaviju zajedno s Hrvatima, Slovencima i drugima, stvorena neka nova realnost, koja govori da postoje države na ovom prostoru koje imaju svoje autentične politike.

Dodik je poručio da su Republika Srpska i Srbi zagledani u Srbiju i da srpski predsednik Aleksandar Vučić to veoma dobro razume, ceni i podržava RS i Srbe, kao što i Republika Srpska ceni i podržava i samog Vučića u tom pogledu.

- Kosovo nije samo ono što Albanci misle, nego je to i Rezolucija 1244 (Saveta bezbednosti UN), to su standardi prije statusa kako je to ranije razgovarano, Zajednica srpskih opština koja treba da se formira po briselskom sporazumu. Sve to treba da bude uslov za bilo kakav nastavak razgovora, a ne samo tačke za koje danas oni misle da treba da se riješe, rekao je Dodik.

On je rekao da južna srpska pokrajina i, naravno, Republika Srpska, kao severozapadni entitet (u BiH), imaju mnogo stvari o kojima treba da se razgovara i razmišlja.

- BiH je ovde nama nametnuta kao obavezujuća i obavezna država, mada nas niko nije o tome obavestio zašto ona mora da bude neizbežna i obavezna, tako da je u tom pogledu Republika Srpska apsolutno protiv situacije oko statusa Kosova, rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska jeste potpisala Dejtonski sporazum, ali da su taj sporazum mnogi stranci već "razvalili" do te mere da je pitanje da li BiH kao obavezujuća država postoji kao takva.

Dodik je poručio da BiH nije priznala Kosovo, niti ima nameru da to učini.

- To je naravno isključivo zato što Republika Srpska to ne želi, jer ne želimo da na ovim prostorima imamo duple standarde, rekao je Dodik.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir