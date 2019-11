SRBIJA NEĆE TRPETI PONIŽENJA: Palmer povlači ultimatum o priznanju nezavisnog Kosova?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnim predstavnikom za zapadni Balkan Metjuom Palmerom.

Iako je američki zvaničnik pre tri dana, tokom obraćanja studentima u Prištini, poručio da Srbija ne može ući u EU ako ne prizna nezavisno Kosovo, nije isključeno da će na sastanku s Vučićem pokušati da ublaži ili čak povuče ovaj ultimatum, ocenjuju sagovornici Kurira.

Do preokreta bi, kako objašnjavaju, moglo da dođe pošto je na Palmerovu pretnju usledio oštar odgovor Vučića da Srbija neće trpeti poniženja i da su na taj način pregovori praktično obesmišljeni. A Palmerov zadatak je, ističu, da obnovi dijalog, a ne da ga blokira.

Sporne obaveze

- Ako je sve tako kao što je rekao Metju Palmer, i to na Kosovu, gde sam očekivao da će tražiti smanjivanje očekivanja prištinskih vlasti i da će im ukazati na to da je neophodan kompromis, pitam se o čemu onda da pregovaramo. O tome u kom trenutku da priznamo nezavisno Kosovo, a da nam oni za to ukinu takse? Mene to podseća na neku šalu. U svakom slučaju, bićemo spremni na razgovore i za postizanje kompromisnih rešenja, ali na poniženje Srbije nikada nećemo pristati - izjavio je Vučić i naveo da je bio iznenađen što je Palmer u Prištini i Skoplju govorio samo o obavezama Beograda, iako su neke od njih vrlo sporne:

- Nijednog sekunda, recimo, nije pomenuo stvarne i objektivne obaveze Prištine, poput formiranja ZSO, što je njihova nesumnjiva međunarodno-pravna obaveza proistekla iz Briselskog sporazuma i svih kasnijih aneksa tog ugovora.

Bivši šef diplomatije SRJ Vladislav Jovanović očekuje da Palmer danas razjasni odakle takav ultimativni stav SAD i onda da se vidi ima li šanse za obnovu dijaloga.

Elastičan pristup

- Videćemo da li će Palmer, posle Vučićeog oštrog odgovora, odstupiti od svog stava. Jer Palmerov zadatak je da obnovi dijalog, a ne da ga blokira. Pretpostavljam da će u razgovoru s Vučićem da bira blaže reči ili čak povuče ono što je rekao u Prištini kako bi umirio naše nezadovoljstvo. Nije isključeno da promeni ploču. Morao bi to da uradi ako hoće nastavak dijaloga. Ne možete ucenama da vodite dijalog - kaže Jovanović i obrazlaže da je posao Palmera da ima elastičan pristup, a ne da preseca kategoričnim stavom:

- Videćemo kako će se držati. Možda će se vaditi, negirati da je tako rekao, te da su mediji pogrešno preveli i na taj način pokušati da se izvuče.

JEFTINA TRAGIKOMEDIJA foto: Zorana Jevtić Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da cinično deluje kada neko Srbiju uslovljava prijemom u EU, bilo da se radi o KiM ili nekom drugom problemu, jer dve decenije traje priča o evrointegracijama, koje su, čini se, sve dalje.

- Zato jeste smešno kada to rade SAD, koje su u sukobu sa EU i obesmišljavaju je. Jeftina tragikomedija je ta predstava u kojoj SAD podržavaju Veliku Britaniju da izađe iz EU, dok Srbiju uslovljavaju prijemom u Uniju ako se odrekne KiM. U tom smislu, Vučićeva reakcija je iskrena i hrabra i trebalo bi i na današnjem sastanku da ostane pri stavu da Srbija ne želi da trpi poniženja.

