PALMER U BEOGRADU: Sastanak sa Vučićem posle izjave da Srbija ne može u EU dok ne prizna nezavisno Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Beogradu sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom.

Sastanak će početi u 10 sati u zgradi Predsedništva, a nakon toga planirane su izjave za medije.

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević očekuje da će današnji sastanak Vučića i Palmera biti dosta težak i da će Palmer morati da, kako je rekla, objasni neke od svojih susreta i izjava tokom posete Prištini i Skoplju.

"Pratili smo sve sastanke koje je imao tamo. Neki su, odnosno biće, za našu javnost iznenađenje, neki nisu. Pratili smo njegove izjave dosta pomno. Ono što je Palmer uradio je da je ovaj sastanak za predsednika Vučića učnio veoma teškim, ali neće ni Palmeru biti lako i jednostavno i moraće da objasni neke od svojih susreta i izjava", rekla je Vasiljević.

Podsetimo, Palmer je prethodnih dana posetio Severnu Makedoniju i Prištinu gde je izjavio da Srbija neće ući u Evropsku uniju dok ne prizna nezavisnost Kosova.

„Vučić zna da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju bez rešenja problema sa Kosovom. Pozivam vas da iskoristite ovu priliku. Budućnost Kosova oblikovaće njegovo susedstvo", rekao je Palmer studentima u Prištini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na to rečima da tu Palmerovu izjavu vidi "kao šalu".

"Ako je sve tako kao što je rekao Metju Palmer, i to na Kosovu, gde sam očekivao da će tražiti smanjivanje očekivanja prištinskih vlasti i da će im ukazati na to da je neophodan kompromis, pitam se o čemu onda da pregovaramo. O tome u kom trenutku da priznamo nezavisno Kosovo, a da nam oni za to ukinu takse? Mene to podseća na neku šalu", rekao je predsednik.

