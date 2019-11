HOLANDIJA PODRŽAVA SRBIJU NA PUTU KA EU: Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Blokom (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Kraljevine Holandije Stefom Blokom. Predsednik Vučić je izrazio zahvalnost Holandiji na podršci koju pruža Srbiji u procesu evropskih integracija i naglasio da su bilateralni odnosi dveju zemalja dobri, pre svega na planu ekonomske saradnje, ali da je neophodno unaprediti i politički dijalog.

