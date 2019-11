ŠEMA OTIMANJA NOVCA IZ KASE DEMOKRATA: Ovako je Đilas izvukao pare iz DS! Preko fonda zgrnuo 23,4 miliona

Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas smislio je čitavu šemu po kojoj je iz Demokratske stranke izvlačio milione.

On se javno hvali da je novac dobijen na osnovu kamata na dug DS, koji je on 2015. otkupio od ove stranke i zahvaljujući kojem je znatno profitirao, davao Fondaciji za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“, čiji je osnivač DS. Prema saznanjima Kurira, Đilasovi milioni su se odlivali na račune privatnih firmi za koje se sumnja da su namenski osnovane za izvlačenje novca i da su povezane s njim.

Sumnjivo

Đilas tvrdi da je njegova kompanija „Multikom“ uplatila 200.000 evra, odnosno 23,4 miliona dinara, pomenutoj fondaciji, ali se tek uvidom u trošenje ovog novca vidi da se on na sumnjiv način ispumpava iz kase fondacije demokrata. Kako otkriva naš izvor, fondacija je u periodu od jula 2018. do oktobra 2019. ostvarila poslovnu saradnju s nekoliko firmi s kojima nikad do tada nije sarađivala. Registri pokazuju da su neka od ovih preduzeća osnovana neposredno pre nego što je Đilas postao donator fondacije.



- Najviše je profitirao „Prima faktor“, firma koja se bavi konsultantskim uslugama, a kojoj je fondacija uplatila pet miliona dinara. Preduzeće „Luka Đukić PR“, takođe specijalizovano za konsultantske usluge, iz iste kase je dobilo 3,5 miliona dinara, preduzeće „Saša Pejić PR komlajn“ dobilo je 1,1 milion dinara, a „Blekbord dizajn“ dva miliona dinara. Zanimljivo je da je zabeležena transakcija i između fondacije i firme „Apsolut solušen“ i ona otkriva da je toj firmi uplaćeno 1,16 miliona dinara.

Otkup duga

Priča o Đilasovoj ulozi u prelivanju novca iz kase DS u privatne džepove počela je 2015. Đilasovim potezom da otkupi dug te stranke koju je nekada vodio. Firma „Multikom“ tada preuzima dug (oko 50 miliona dinara) da Razvojna banka Vojvodine, od koje je DS uzeo kredit, ne bi aktivirala hipoteku na stanove više bivših funkcionera demokrata, među njima i Đilasa, koji su svoju imovinu založili kao garanciju za vraćanje ovog kredita. Pojedine demokrate su tvrdile da je Đilas gurnuo stranku u dužničko ropstvo, jer je dug od RVB otkupio za 38 miliona, a onda od DS potraživao 49 miliona. Uz ovu glavnicu, njemu pripada i kamata od 18 odsto na godišnjem nivou.

Lider DS Zoran Lutovac priznao je da 200.000 evra za koje Đilas tvrdi da uplaćuje u fondaciju Ljuba Davidović odlazi za potrebe SZS i protesta.

Lažni dobrotvor

DAVAO PARE KUMU MLAĐI foto: Aleksandar Jovanović Cile Đilas je i pre „pomaganja“ Fondaciji za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“ hteo da ispadne dobrotvor, pa je novac dobijen na osnovu kamata na dug DS uplaćivao u humanitarne svrhe, ali se ispostavilo da su pare odlazile njegovom kumu i bliskom saradniku u SZS Mlađanu Đorđeviću, koji stoji iza organizacije Naša Srbija.

