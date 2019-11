HITNO! VUČIĆ SE UKLJUČIO UŽIVO U PROGRAM TV PINK: Neću da bežim, večeras stižem na RTS! Žele da uteraju strah u kosti, ali pristojna Srbija će pobediti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javio se večeras hitno u program TV Pink i reagovao povodom najave dela opozicije da će se okupiti ispred Radio televizije Srbije uoči njegovog gostovanja na toj televiziji.

"Dobio sam posle šest meseci poziv i prihvatio sam da odem na RTS, da iznesem šta je to što smo uradili i šta ćemo napraviti u narednom periodu. Biću na svom radnom mestu baš u to vreme kao što je zakazano. Nisam snimao emisiju, neću ići na Košutnjak. Biću na RTS. Predsednik Srbije ne sme da ne ode, i to nije lično pitanje, to je za ljude koji moraju svim slobodnim i pristojnim građanima da ugrožava bezbednost. Besmislene su te priče 'došli smo samo da postavimo neka pitanja'. Ja stalno odgovaram na njihova pitanja. U pitanju je pritisak, da oni kontrolišu kretanje i uteraju strah u kosti svakome ko bi se suprotstavio narastajućem fašizmu Đilasa i Obradovića. Ja taj strah nemam i ne verujem da oni mogu išta da urade, koliko god da ih se skupi. A i da mogu, moja odluka bi bila ista, zato što bi, ako bih kao predsednik Srbije dozvolio da se povučem i pobegnem pred nasilnicima i batinašima, onda Srbija ne bi postojala, ne bi joj bio potreban predsednik, ne bi bila slobodna i normalna zemlja. Pristojna Srbija će pobediti uvek, pa i večeras. Biću u studiju kada je najavljeno i ne moraju mnogo da žure, neću mnogo pre vremena da dolazim", kazao je on.

On je kazao da će govoriti o tome šta je program Srbije i šta će raditi u narednom periodu.

"Mislim da nisu sposobni da bilo šta naprave. Ali, molim ljude koji me podržavaju, a danas smo dobili hiljade poziva ljudi da dođu večeras, molim da se niko ne pojavi. Neka se skupi njih 50-100, neka pokažu kako su jaki. Oni traže bilo kakav incident pa da kažu da smo mi organizovali. Molim da se niko ne pojavi, a oni neće ništa da urade. A ja ću govoriti šta je program Srbije", zaljučio je Vučić.

Ka zgradi RTS krenuo je i lider Dveri Boško Obradović sa svojim pristalicama.

Podsetimo, udruženje "Jedan od pet miliona" najavilo je da će se večeras okupiti ispred RTS uoči gostovanja predsednika Vučića u emisiji na toj televiziji.

