KURTI DA PRIPAZI DA NE UNIŠTI DIJALOG! Bivši izaslanik EU za KIM: Rešenje mora biti evropsko

Rešenje za Kosovo i Metohiju mora biti evropsko, uveren je bivši izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič.

Petrič je povodom uočljivo povećanog angažovanja SAD oko rešenja Kosova ukazao da je važno da Vašington, kao svetska sila broj 1, pokaže interesovanje za ovaj problem, ali smatra da se solucija mora naći u dogovoru sa EU.

- Rešenje u tom regionu mora biti evropsko. Zabrinut sam što se američka inicijativa dešava u vreme vakuuma dok stara Evropska komisija još uvek postoji, a nova je trebalo da preuzme posao, objasnio je.

Petrič kaže da EU treba što pre da bude aktivna po pitanju Kosova i sustigne u tome SAD, uključi je u svoje aktivnosti, jer, bez Vašingtona je, kako dodaje, teško doći do rešenja.

Time, smatra, EU treba da pokaže svoje liderstvo.

Petrič kaže i da je bio začuđen što je EU bila dugo neaktivna, a trebalo je, šta više, pitanje Kosova da proglasi važnim evropskim pitanjem.

- Ne bih govorio da je to spoljnopolitičko pitanje, već unuatrevropsko. Time bi trebalo uputiti signal da rešenje mora biti evropsko, a taj signal je izostao, kritikovao je Petrič.

Istovremeno, lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti mora da pripazi da svojim izjavama ne "uništi" dijalog sa Beogradom, poručuje Petrič.

On je ukazao da su Kurtijeve ekstremne izjave namenjene pre svega za unutrašnju upotrebu, ali, ističe, mora da pazi da ne dovede do kraha dijaloga, odnosno čak i do njegovog nazadovanja.

Takođe, još uvek je otvoreno pitanje ko će biti budući premijer u Prištini - Kurti ili Vljora Osmani, koju opisuje kao veoma obrazovanu osobu, sa kapacitetom da nešto pokrene.

Takođe ukazuje da u parlamentarnoj demokratiji treba poštovati postojeća pravila, a to znači da sve stranke koje su izabrane budu priznate kao potencijalni partneri.

- Sada je važno da albanska većina priđe Srpskoj listi. Mislim da bi to bilo najbolje rešenje, naglasio je Petrič koji je učestvovao sa konferenciji Mreže za razvoj biznisa u jugoistočnoj Evropi (SEEBDN) u Zagrebu.

Izrazio je nadu da će, čim na dužnost stupi nova Evropska komisija, dodajući da je "evropska vlada" slična vladi BIH po pitanju vremena formiranja, pokazati "punu aktivnost".

Takođe je kazao da EU mora jasno reagovati na negativna događanja.

Kaže da je, nažalost, ispravan utisak da EU ne reaguje uvek, dodajući da se mora imati u vidu da sada u Briselu vlada haotično stanje, jer stara komisija smatra da nije nadležna, a nova još nema nadležnosti da reaguje na stvari kao što je priča oko prebrojavanja glasova dijaspore na izborima na Kosovu i navodnim otrovima.

- Ako EU želi da zadrži ulogu posrednika onda mora uvek reagovati, i to u oba pravca, poručio je Petrič.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir