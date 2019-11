"Veoma smo zadovoljni prisustvom #KonradAdenauerStiftung u Srbiji. Mnogo smo od vaše fondacije naučili, KAS je veoma važan deo našeg društva." - predsednik Vučić sastao se danas dr Gerhardom Valersom zamenikom generalnog sekretara, direktorom Glavnog odeljenja za evropsku i međunarodnu saradnju fondacije Konrad Adenauer.

