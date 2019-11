VUČIĆ UOČI OTVARANJA DEONICE KORIDORA 10: Gradimo auto-puteve koje smo godinama sanjali (VIDEO)

Gradimo auto-puteve koje smo godinama sanjali! Možemo da budemo ponosni na modernu i najsavremeniju saobraćajnicu, Koridor 10 istočni krak, koju otvaramo u subotu, 9. novembra, a koja će biti za našu decu i budućnost! Uspeli smo da izgradimo nešto tako veliko, moćno i lepo, što nadilazi naše snove!

