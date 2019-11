KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PREDSEDNIKA OPŠTINE STARI GRAD: DON BASTAĆU preti zatvor, mora da objasni gde je isparilo 80 miliona

Služba za budžetsku inspekciju Grada Beograda podnela je protiv predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća krivičnu prijavu Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za borbu protiv korupcije, istakla je načelnica Uprave grada Beograda Sandra Pantelić.

Naime, budžetska inspekcija, nakon pisanja Kurira, utvrdila brojne neregularnosti u poslovanju Bastaća i njegovih najbližih saradnika, koji se terete da su oštetili budžet opštine Stari grad za više od 80 miliona dinara. Na te neregularnosti za Kurir je danima ukazivao uzbunjivač Danče Urošević.

Prema krivičnoj prijavi, Bastać se smatra odgovornim za kršenje Zakona o budžetskom sistemu zbog niza nepravilnosti koje je, kako se navodi, utvrdila budžetska inspekcija u vanrednoj kontroli materijalno finansijskog poslovanja opštine Stari grad za 2018. godinu.

Predistražne radnje

Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić kaže da je budžetska inspekcija postupila po zakonskoj obavezi jer se zbog toga kontrola i vrši kod svakog korisnika budžetskih sredstava.

- Očekivano je da tužilac dalje preduzme predistražne radnje koje za rezultat mogu imati ili podizanje optužnice ili odbačaj krivične prijave. Tu može biti više krivičnih dela. Sve dok se tužilac ne izjasni, teško je govoriti o mogućem ishodu, ali s obzirom na obimnost i težinu te prijave, za to delo je zaprećena zatvorska kazna. Reč je o kvalifikovanom obliku krivičnog dela jer je reč o iznosu većem od milion i po dinara. Ukoliko se ispostavi da je zaista učinjena šteta veća od milion i po dinara, tužilac će tražiti zatvorsku kaznu u optužnici. Ostaje prostor za zaključenje priznanja o krivičnom delu i da se ceo postupak završi po skraćenoj proceduri.

Dodaje da, ukoliko se pojavi svedok-saradnik, a da je obuhvaćen optužnicom kao član organizovane kriminalne grupe, onda to dodatno daje na težini tog slučaja.

- Zašto bi neko sebe izlagao krivičnom gonjenju ako i sam nije učestvovao u nezakonitim radnjama - ocenjuje Ninić.

Obruč oko Bastaća

Na drugoj strani, odbornik SNS u Skupštini Beograda Nebojša Bakarec podseća da je protiv Bastaća već podnet niz prekršajnih i krivičnih prijava „za ranija zlodela koja je počinio“.

- Setimo se da je DS još 2016. optužila Bastaća da je proneverio 10.000 evra stranačkog novca. Dolazi kraj mahinacijama ovog razularenog Đilasovog Kalimera. Rezultati glavnih istraga protiv Bastaća i Đilasa se tek iščekuju, tako da će krivičnih prijava biti sigurno još - ističe Bakarec.

Lider SPS i šef diplomatije Ivica Dačić naterao je socijaliste Nevenku Grabež i Aleksandra Todorovića, koji su bili deo vlasti u opštini Stari grad, da momentalno podnesu ostavke na funkcije pošto je Kurir objavio da su bili na platnom spisku Marka Bastaća, predsednika pomenute opštine. Grabežova, koja je obavljala funkciju zamenika predsednika opštine, i Todorović, član opštinskog veća, podneli su ostavku na ove funkcije pre dva dana, tj. dan nakon što je Kurir objavio spisak odbornika koje je Bastać finansirao preko privatnih kompanija. Ivica Dačić, lider SPS, na pitanje zašto je Grabežovoj i Todoroviću tek sad rekao da podnesu ostavku, odgovora: - Ja sam im naložio odavno, ali su stalno pričali da nema sednice Skupštine opštine, i ja sam im rekao da to ne čekaju i da odmah podnesu ostavke, inače će svi biti isključeni iz SPS. Podsetimo, Bastać je dve godine plaćao podršku socijalista i radikala za rušenje SNS na teritoriji Beograda novcem iz budžeta Starog grada. Kako je ispričao izvor našeg lista, odbornici i aktivisti SPS i SRS godinama dobijaju novac preko kompanija „Rispekt legal“ i „Kodeks trejd“ kao naknadu za bespogovornu podršku Bastaću. Oni su glasali za sve Bastaćeve predloge i nijednom nisu digli glas protiv njegovih akcija zaustavljanja saobraćaja i sabotaže radova po gradu.

Klačar

SVE OVO ZBOG IZBORA

foto: Beta/Media Centar

Bojan Klačar iz Cesida kaže da to što je Dačić tek sada naložio svojim članovima da napuste vlast na Starom gradu pokazuje da to nije dosad bio problem za SNS.

- Da jeste, SNS bi vršio pritisak da se to reši mnogo ranije. Sada je ovakav razvoj situacije zato što je usledila kritika SNS i zbog izbora. Loša je poruka koju godinama šaljemo da vlast na lokalnom nivou treba da bude ista kao na republičkom - kaže Klačar.