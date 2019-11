BORA ČORBA OTKRIO ZAŠTO SE DEPARDJE PRODAO ALBANCIMA: On patološki mrzi Kusturicu, pa zato MRZI I SRBE! JEDNOM KRETEN - UVEK KRETEN!

Në mes të një bashkëbisedimi të gjatë prej disa orësh me Albinin, ku hapëm shumë tema të bashkëpunimit dhe mirëkoordinimit të dy qeverive, patëm një moment pushimi të veçantë, me autorët kosovarë dhe aktorin e madh Gerard Depardieu, të cilët po xhirojnë në Shqipëri filmin “Unë dhe Millosheviçi”😊

