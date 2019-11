SPS ODAO POČAST ČETNIČKOM VOĐI: PUKLA BRUKA Titovi naslednici dali ulicu Draži!

Socijalisti su pogazili sva svoja ideološka načela i odali počast Draži Mihailoviću!

Glasovima odbornika Socijalističke partije Srbije, koja se redovno hvali da je naslednik Josipa Broza Tita i njegove Komunističke partije, vođa četničkog pokreta Dragoljub Draža Mihailović dobio je svoju ulicu u Kragujevcu, zbog čega je u centrali partije, kako saznajemo, nastao pravi haos.

- Kragujevački odbor, s kojim inače imamo problema zbog sve lošijih rezultata, napravio je još jedan ozbiljan faul, koji će nam sasvim sigurno naneti štetu kao stranci. Kako da se operete od bruke da ste kao partija koja baštini antifašizam i Titov komunizam glasali za predlog da Draža dobije ulicu u Kragujevcu? Drugovi u Kragujevcu su ovoga puta dotakli dno. Ovo je iznerviralo i lidera SPS Ivicu Dačića - kaže naš izvor iz SPS.

Jedan od onih koji je podigao ruku da glasa za Dražinu ulicu je Miodrag Nikolić, zamenik predsednika kragujevačke skupštine i šef Okružnog odbora SPS. Kada ga je Kurir uhvatio u „ideološkom prekršaju“, on je priznao grešku, ali i pokušao da se izvadi.

- Jesmo ideološki pogrešili, ali nije greška jednog čoveka, već je nas osmoro glasalo za to. Znate, bilo je više od hiljadu ulica. S terena nije stiglo upozorenje i, eto, promakla nam je Dražina ulica i glasali smo. I nije to u gradu, ulica je u Desimirovcu, a to vam je selo. Ne znam šta će nam reći drugovi, ali nismo precizno gledali. Svakako bi taj predlog prošao i bez naših glasova - pravdao se Nikolić.

Ova „izdaja“ najteže je pala Joški Brozu, koji je ne samo Titov unuk već i poslanik SPS:

- Sramota, šta drugo mogu da kažem. Nemojte da mislite da nisu znali za šta glasaju. Neko je to dobro podmazao. Danas svi gledaju samo svoj džep. A da to prođe u gradu u kojem su onoliku decu streljali Nemci? Žalosno i sramno! Neće im to tek tako proći. Tražiću od SPS da se izjasni gde je i kuda ide. Neću da budem u stranci koja Draži deli ulice po Srbiji i tačka.

Čudna kombinacija MONARHISTI U REDOVIMA SUBNORA

SUBNOR Srbije osudio je jednoglasnu odluku kragujevačke skupštine, ali je zanimljivo da i ovo udruženje boraca toleriše da u svojim redovima ima „monarhiste“. Željko Zirojević je predsednik SUBNOR Kragujevca i Šumadije, ali i član udruženja koje se zove Srpska kraljevska akademija naučnika i umetnika. - Osuđujemo stav odbornika bez obzira na ideološku i političku pripadnost, jer su zaboravili na žrtve četničke kame - rekao je Zirojević.

Još jedan gaf RUŽIĆ SVE AMINOVAO IZ BEOGRADA Pre glasanja, predlog s imenima ulica i trgova mora da traži saglasnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tako je i Dražina ulica u Kragujevcu pre gradske skupštine dobila potpis resornog ministra Branka Ružića, koji je i potpredsednik SPS. On juče nije želeo da komentariše okolnosti pod kojima je socijalistima postalo prihvatljivo da četnički vođa zasluži ovakvu počast u Kragujevcu.

