MAKRON UKLJUČIO PAKLENU MAŠINU U SARAJEVU! Sasuo svima istinu u lice: Srbi po prvi put nisu krivi!

Francuski predsednik Emanuel Makron porukom da je Bosna „paklena mašina“ naljutio je Sarajevo i praktično potvrdio ono što Srbi godinama pričaju.

Govoreći o Zapadnom Balkanu, Makron je ocenio da je Bosna i Hercegovina u regionu veći problem od Albanije i Severne Makedonije. On je BiH nazvao „tempiranom bombom“ i „paklenom mašinom“ koja otkucava, posebno zbog povratka džihadista, a sve je izazvalo oštru reakciju u Sarajevu.

Makron rekao istinu

Predsedavajući predsedništva BiH Željko Komšić odmah je na razgovor pozvao francuskog ambasadora u toj zemlji, kako bi od njega dobio „pojašnjenje ovakvih stavova francuskog predsednika“.

A pitanje koje se neminovno nameće je — zašto je Makron apostrofirao upravo BiH kao zemlju koja može da izazove problem u regionu?

Predrag Ćeranić, profesor sa Banjalučkog univerziteta, kaže da ono što je Makron rekao javno jeste nešto na šta Republika Srpska odavno ukazuje.

Ćeranić kaže da su Makronove ocene i njegovi stavovi za zapadnu diplomatiju — suočavanje sa istinom.

„Dakle, ispostavilo se da na Zapadnom Balkanu, u bezbednosnom smislu, problem nisu Milorad Dodik i Srbi, nego ratnici džihada koji se u sve većem broju vraćaju sa sirijskog ratišta u BiH. Oni su opasnost ne samo po BiH i region, nego i za celu Evropu. Makron je zato i reagovao i ne treba uopšte sumnjati da francuske službe bezbednosti u BiH imaju dovoljno informacija o svemu što se dešava“, uveren je naš sagovornik.

Ćeranić veruje i da je Makron, kada je delio „epitete“, sigurno mislio i na unutrašnje političko pitanje Bosne.

Da li je ovo stav EU?

„Ovo jeste prst u oko Sarajevu, ali je i pokazatelj da EU gradi vlastitu politiku, jer je Makron najavio osnivanje evropskih oružanih snaga, što je otklon od američke politike. A sadašnju politiku Sarajeva podržava ’duboka država‘ Amerike“, veruje Ćeranić.

Naš sagovornik ne sumnja da verovatno i sama Angela Merkel misli isto kao i Makron, ali da to iz određenih razloga ne želi javno da kaže.

„Verujem da će sada uslediti i razni testovi i analize francuskih analitičara i siguran sam da on to nije rekao tek tako, već je to deo šire politike prema Zapadnom Balkanu, što se videlo i iz njegove prethodne odluke da ne dozvoli otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom“, naglašava Ćeranić.

On kaže da su reakcije iz Sarajeva očekivane i dodaje da Željko Komšić glumi velikog državnika i da je samo zato pozvao francuskog ambasadora na razgovor.

Na Makronovu izjavu reagovao je i portparol Islamske zajednice Muhamed Jusić, koji je rekao da je, za razliku od Francuske, koja je u Siriju i Irak poslala 1.900 ljudi, iz Bosne otišlo samo 300 građana, uglavnom žena i dece. Jusić je dodao i da Francuska očekuje povratak 450 džihadista, te ne vidi zašto su oni veći problem u BiH nego u Francuskoj.

Profesor sarajevskog univerziteta Fikret Čaušić smatra da je Makronova izjava deplasirana i vrlo nepraktična i nekorektna.

„Međutim, Makronove poruke ne iznenađuju, zato što on ima ozbiljne nestabilnosti u svojoj državi. Mislim da Makron igra na kartu da skrene pogled sa tih dešavanja u svojoj državi, imputirajući probleme na Balkanu, koji ne postoje na način na koji ih je on prezentovao“, veruje profesor Čaušić.

