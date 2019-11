VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU I EVO KOME SE ZAHVALIO: San postaje stvarnost! Pokazao kako izgleda istočni krak Koridora 10 i tunel Bancarevo (VIDEO)

"Hvala svim divnim i vrednim ljudima koji su radili na ostvarenju ovog sna. Za Srbiju ovaj auto-put ne znači samo kilometre već i povezivanje, nove investicije, nova radna mesta, veće plate i ostanak ljudi na svojim ognjištima. Ovo je budućnost koju želimo da ostavimo našoj deci."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 9, 2019 at 12:29am PST