DRECUN: Kadri Veselji bi morao da se nađe na optužnici

Treba očekivati da Specijalno tužilaštvo za zločine takozvane OVK podigne prve optužnice, kaže predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i navodi da je Kadri Veselji jedna od ključnih ličnosti koja bi morala da se nađe na optužnicama.

Drecun je rekao da je Veselji jedna od najvažnijih zločinačkih ličnosti u redovima OVK, ali najteže dokaziva što se tiče zločina.

Naveo je da Veselji ništa nije potpisivao i nije ostavljao tragove za sobom, ali da na njegovu nesreću postoje neki svedoci.

"Ovo je cela struktura Dreničke grupe, pogledajte ko su ključne ličnosti Džavit Haljiti , Hašim Tači , Kadri Veselji, pa onda Agim Čeku, Sulejman Selimi i ostali. To je vrhuška teriorističke OVK", kaže Drecun.

Rekao je i da je Veselji bio jedan od najbližih saradnika Hašima Tačija koji ga je imenovao za šefa ilegalne službe bezbednosti ŠIK.

"Ovo su poverljiva saznanja Unmik i Kfora. Ovo su su ključne ličnosti ŠIK - Džavit Haljiti, on je ličnost broj jedan u ŠIKU ali iz senke, Kadri Veselji rukovodi zvanično tom službom", rekao je Drecun.

Za Veseljija je rekao da je bio agent albanske obaveštajne službe ŠIŠ dok nije uhpašen, a da je nakon puštanja na slobodu počeo da radi za tadašnju kontraobaveštajnu službu JNA.

"Kadri Veselji je počeo da cinkari Albance, posle je postao zločinac, otrgao se. Član je terorističke grupe Crna ruka koja je formirana 1998. Tači je formirao tu paravojnu formaciju. Kad pogledate osnovne stvari videti da je Veselji svakako jedna od kljujčnih ličnosti koja bi morala da se nađe na optužnicama Specijalizovanog tužilaštva", kaže Drecun.

Naveo je da u fokusu interesovanja Specijalnog tužilaštva za zločine OVK jeste Drenička grupa, ali da su u poslednje vreme oni mnogo više usmereni ka delovanju operativne zone Dukađini kojom je komandovao Ramuš Haradinaj.

"Izgleda da su dva kljuučna pravca istraga koje sprovodi Specijalizovano tužilaštvo Haradinaj i Drenička grupa", rekao je Drecun.

Dodao je da su do njega došle neke informacije da će Specijalizovano tužilaštvo podići jednu zbirnu optužnicu koja će uključivati i neposredne izvršioce zločina, ali i one koji su bili po komandnoj odgovornosti bili dužni da to spreče ili da proceusiraju, a nisu to uradili.

Drecun kaže da ne veruje da postoji osnov da Aljbin Kurti bude pozvan u Specijalni sud, niti da bude podignuta optužnica protiv njega.

"Mislim da je Kurti viđen u narednom periodu i od Vašingtona i nekih drugih zemalja kao neko ko treba da formira takozvanu vladu u Priština i da onda nastavi proces pregovaranja sa Beogradom", naveo je Drecun.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir