VUČIĆ O DOGOVORU SA ZAEVOM I RAMOM: Uštedećemo 120 miliona evra, putovaćemo po Balkanu samo uz lične karte, za manje od 2 godine biće više investicija

"Za Srbiju je ovo veoma važna inicijativa i sa ponosom mogu da kažem da smo se za veoma kratko vreme dogovorili o važnim stvarima od interesa za naše građane. Drastično ćemo uvećati privlačnost sve tri zemlje za strane direktne investicije uz olakšavanje njihovog rada i delovanja na teritoriji naših zemalja. Zato što ćemo zajednički da kreiramo bolji ambijent uz slobodno kretanje. Ovo su ogromne i krupne promene. Moramo da mislimo o interesu naših građana, o budućnosti. Ponosan sam na dogovor koji su napravile Srbija, Severna Makedonija i Albanija jer ovo će svakako biti budućnost. Ovde ima samo boljeg, normalnog života za naše građane, da lakše žive i da se lakše kreću i da imamo ambijent normalnosti, a ne ambijent sukoba i mržnje." - Predsednik Vučić nakon sastanka sa liderima Zapadnog Balkana, koji se održao u Ohridu.

